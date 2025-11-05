 పూసలమ్ముతూ ఫేమస్‌.. మోనాలిసా తెలుగు సినిమా లాంచ్‌ (ఫోటోలు) | KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening | Sakshi
పూసలమ్ముతూ ఫేమస్‌.. మోనాలిసా తెలుగు సినిమా లాంచ్‌ (ఫోటోలు)

Nov 5 2025 1:40 PM | Updated on Nov 5 2025 1:47 PM

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening1
1/18

ప్రయాగ్‌రాజ్‌ మహా కుంభమేళాలో మోనాలిసా భోంస్లే పూసలు అమ్ముతూ సోషల్‌మీడియాలో ఫేమస్‌

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening2
2/18

బాలీవుడ్‌ దర్శకుడు సనోజ్‌ మిశ్రా ఆమెకు మొదట సినిమా ఛాన్స్‌

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening3
3/18

మోనాలిసా హీరోయిన్‌గా 'లైఫ్‌' అనే తెలుగు సినిమా ప్రారంభం.. పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో విడుదల

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening4
4/18

క్రష్, ఇట్స్ ఓకే గురు వంటి సినిమాలలో హీరోగా గుర్తింపు పొందిన చరణ్ సాయితో నటిస్తున్న మోనాలిసా

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening5
5/18

ఈ సినిమాని శ్రీ వెంగమాంబ మూవీస్ బ్యానర్ మీద అంజయ్య విరిగినేని, ఉషా విరిగినేని నిర్మిస్తున్నారు.

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening6
6/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening7
7/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening8
8/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening9
9/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening10
10/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening11
11/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening12
12/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening13
13/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening14
14/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening15
15/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening16
16/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening17
17/18

KumbhaMela Fame Monalisa Bhonsle Tollywood Movie Opening18
18/18

kumbhamela Prayagraj monalisa Tollywood New Movie Launched photo gallery
