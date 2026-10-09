 హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Oct 9 2026 10:42 AM | Updated on Oct 9 2026 10:46 AM

HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos1
1/8

మంచు లక్ష‍్మి (#HBDLakshmiManchu) పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్పెషల్ ఫొటోలు పంచుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్..(Pragya Jaiswal) తామిద్దరి బాండింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అనేది చెప్పుకొచ్చింది.

HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos2
2/8

HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos3
3/8

HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos4
4/8

HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos5
5/8

HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos6
6/8

HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos7
7/8

HDB Lakshmi Manchu: Pragya Jaiswal Share Viral Photos8
8/8

# Tag
Lakshmi Manchu pragya Jaiswal happy birthday Tollywood photo gallery viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌
photo 4

బతుకమ్మ వేడుకలు...విద్యార్థినులు నృత్యాలు (ఫొటోలు)
photo 5

నిర్మల్‌లో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Twist In Pakistan Honey Trap Case 1
Video_icon

పాక్ హనీ ట్రాప్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్
TDP MLA Daggupati Venkateswara Prasad Sensational Audio Leak Viral 2
Video_icon

మహిళతో MLA దగ్గుబాటి ప్రసాద్.. సంచలన ఆడియో లీక్
TDP Vs Janasena In Nellimarla Vizianagaram 3
Video_icon

జనసేనకు చెక్
Star Comedian Ramachandra Bedridden In Hospital 4
Video_icon

మంచాన పడ్డ స్టార్ కమెడియన్.. ఆదుకోండి ప్లీజ్..
Road Accident In Balanagar Hyderabad 5
Video_icon

హైదరాబాద్ బాలానగర్ లో రోడ్డు ప్రమాదం
Advertisement