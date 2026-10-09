హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

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సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 9 2026 10:42 AM | Updated on Oct 9 2026 10:46 AM
మంచు లక్ష్మి (#HBDLakshmiManchu) పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్పెషల్ ఫొటోలు పంచుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్..(Pragya Jaiswal) తామిద్దరి బాండింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అనేది చెప్పుకొచ్చింది.
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