 పూరీ జగన్నాథ్ కూతురి లేటెస్ట్ లుక్ (ఫొటోలు) | Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos | Sakshi
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పూరీ జగన్నాథ్ కూతురి లేటెస్ట్ లుక్ (ఫొటోలు)

Jun 18 2026 4:47 PM | Updated on Jun 18 2026 4:51 PM

Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos1
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డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ కుమార్తె పవిత్ర ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. తాజాగా అలా క్యూట్ పిక్స్ షేర్ చేసింది.

Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos2
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos3
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos4
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos5
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos6
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos7
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos8
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos9
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos10
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Director puri jagannadh Daughter Pavithra Jagannadh Latest Photos11
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Director Puri Jagannadh daughter pavithra latest Photos
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పూరీ జగన్నాథ్ కూతురి లేటెస్ట్ లుక్ (ఫొటోలు)
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