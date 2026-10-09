కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)

1/18
శ్రీ విష్ణు హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ కామ్రేడ్ కల్యాణ్. ఈ సినిమాకు జానకీరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం వహించారు.
2/18
ఈ చిత్రాన్ని స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్ఎల్పీ అండ్ కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్లపై వెంకట కృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి నిర్మించారు.
3/18
ఈ మూవీ ఈరోజు(అక్టోబరు 9)న విడుదలైంది. మంచి స్పందన అందుకుంది. ఈ మూవీలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్గా కనిపించింది.
4/18
అయితే మూవీ మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో చిత్రం బృందం సక్సెస్మీట్ని హైదరాబాద్లో నిర్వహించింది. పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18