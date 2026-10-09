 కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు) | Comrade Kalyan Movie Success Celebrations | Sakshi
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కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సక్సెస్‌ మీట్‌( ఫొటోలు)

Oct 9 2026 7:36 PM | Updated on Oct 9 2026 7:47 PM

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శ్రీ విష్ణు హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ కామ్రేడ్‌ కల్యాణ్‌. ఈ సినిమాకు జానకీరామ్ మారెళ్ల దర్శకత్వం వహించారు.

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ఈ చిత్రాన్ని స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ ఎల్‌ఎల్‌పీ అండ్ కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్లపై వెంకట కృష్ణ కర్నాటి, సీతా కర్నాటి నిర్మించారు.

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ఈ మూవీ ఈరోజు(అక్టోబరు 9)న విడుదలైంది. మంచి స్పందన అందుకుంది. ఈ మూవీలో మహిమా నంబియార్‌ హీరోయిన్‌గా కనిపించింది.

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అయితే మూవీ మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో చిత్రం బృందం సక్సెస్‌మీట్‌ని హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించింది. పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

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