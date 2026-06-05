 'బిగ్‌బాస్' కీర్తిభట్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు) | 'Bigg Boss' keerthi bhat birthday celebrations photos | Sakshi
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'బిగ్‌బాస్' కీర్తిభట్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Jun 5 2026 3:53 PM | Updated on Jun 5 2026 4:02 PM

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తెలుగు బిగ్‌బాస్ షోలో పాల్గొని గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సీరియల్ నటి కీర్తి భట్ తాజాగా తన పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పంచుకుంది.

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# Tag
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'బిగ్‌బాస్' కీర్తిభట్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
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