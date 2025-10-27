 బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌... (ఫోటోలు) | Bigg Boss Fame Adi Reddy Daughter Hadvitha Birthday Celebrations Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌... (ఫోటోలు)

Oct 27 2025 9:06 PM | Updated on Oct 28 2025 9:16 AM

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)1
1/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)2
2/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)3
3/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)4
4/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)5
5/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)6
6/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)7
7/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)8
8/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)9
9/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)10
10/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)11
11/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)12
12/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)13
13/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)14
14/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)15
15/16

Bigg Boss Adireddy's daughter birthday celebrations... (Photos)16
16/16

# Tag
Adi Reddy daughter birthday CELEBRATIONS Photos Movie News Bigg Boss
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 1
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 2
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 4
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
YSRCP Vidadala Rajini Strong Counter To Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

సమీక్ష పేరుతో బాబు,లోకేష్ లు ఆర్భాటాలు.. స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన విడదల రజిని
Advertisement