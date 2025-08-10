 అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos | Sakshi
అనుపమ పరమేశ్వరన్ ‘పరదా’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Aug 10 2025 7:57 AM | Updated on Aug 10 2025 7:57 AM

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos1
1/19

అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ కథానాయికగా, దర్శనా రాజేంద్రన్, సంగీత, రాగ్‌ మయూర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించిన సినిమా ‘పరదా’.

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos2
2/19

‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌’ సిరీస్‌ మేకర్స్‌ రాజ్, డీకేల స పోర్ట్‌తో ప్రవీణ్‌ కాండ్రేగుల దర్శకత్వంలో శ్రీనివాసులు పీవీ, శ్రీధర్‌ మక్కువతో కలిసి విజయ్‌ డొంకాడ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 22న విడుదల కానుంది.

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos3
3/19

శనివారం జరిగిన ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న రామ్‌

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos4
4/19

‘‘రామ్‌లాంటి ఫ్రెండ్‌ ఉండటం నా అదృష్టం. నేను కూడా ‘ఆంధ్రా కింగ్‌ తాలూకా’ (రామ్‌ హీరోగా చేస్తున్న సినిమా) కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను’’ అన్నారు అనుపమా పరమేశ్వరన్‌.

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos5
5/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos6
6/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos7
7/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos8
8/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos9
9/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos10
10/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos11
11/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos12
12/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos13
13/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos14
14/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos15
15/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos16
16/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos17
17/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos18
18/19

Anupama Parameswaran Paradha Trailer Launch Photos19
19/19

# Tag
anupama Parameswaran Paradha Movie Trailer Launch Tollywood photo gallery Ram Pothineni Web Cinema Photos
