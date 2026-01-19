 జపాన్ లో పుష్ప 2 ప్రమోషన్స్ లో అల్లు అర్జున్, రష్మిక (ఫొటోలు) | Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos | Sakshi
జపాన్ లో పుష్ప 2 ప్రమోషన్స్ లో అల్లు అర్జున్, రష్మిక (ఫొటోలు)

Jan 19 2026 9:52 AM | Updated on Jan 19 2026 9:52 AM

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos1
1/21

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఇటీవల జపాన్‌ వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే.

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos2
2/21

సుకుమార్ దర్శకత్వంలో ఆయన హీరోగా నటించిన ‘పుష్ప 2: ది రూల్’ సినిమా జనవరి 16న జపనీస్‌ భాషలో విడుదలైంది.

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos3
3/21

ఈ మూవీ ప్రచారంలో భాగంగా బన్నీ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన, మైత్రీ నిర్మాత వై. రవి శంకర్ కలిసి టోక్యో వెళ్లారు.

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos4
4/21

అక్కడ అభిమానులతో కలసి సందడి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను చిత్ర బృందం ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తోంది.

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos5
5/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos6
6/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos7
7/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos8
8/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos9
9/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos10
10/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos11
11/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos12
12/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos13
13/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos14
14/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos15
15/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos16
16/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos17
17/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos18
18/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos19
19/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos20
20/21

Allu Arjun Busy In Japan Promotions Of Pushpa 2 Photos21
21/21

# Tag
Allu Arjun Japan Pushpa 2: The Rule Rashmika Mandanna photo gallery Tollywood Mythri Movie Makers
