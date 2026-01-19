జపాన్ లో పుష్ప 2 ప్రమోషన్స్ లో అల్లు అర్జున్, రష్మిక (ఫొటోలు)

1/21
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఇటీవల జపాన్ వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే.
2/21
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో ఆయన హీరోగా నటించిన ‘పుష్ప 2: ది రూల్’ సినిమా జనవరి 16న జపనీస్ భాషలో విడుదలైంది.
3/21
ఈ మూవీ ప్రచారంలో భాగంగా బన్నీ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన, మైత్రీ నిర్మాత వై. రవి శంకర్ కలిసి టోక్యో వెళ్లారు.
4/21
అక్కడ అభిమానులతో కలసి సందడి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను చిత్ర బృందం ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తోంది.
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21