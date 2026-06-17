కెమెరాతో కెమెరాకు పోజులిచ్చిన రాశీ (ఫొటోలు)

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రస్తుతం బాధ్యతలు నిర్వహణలో బిజీగా ఉన్నారు.
గత కొన్నాళ్లుగా తన ఆట తీరుతో హాట్టాపిక్గా మారిన భారత యువ క్రికెటర్
'నమ్మకం' లేదు
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Jun 17 2026 8:13 PM | Updated on Jun 17 2026 8:22 PM
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