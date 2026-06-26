 హెబ్బా పటేల్.. జూన్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | Actress Hebah Patel Remembers June Month PHotos | Sakshi
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హెబ్బా పటేల్.. జూన్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Jun 26 2026 6:31 PM | Updated on Jun 26 2026 6:48 PM

Actress Hebah Patel Remembers June Month PHotos1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ హెబ్బా పటేల్.. జూన్ నెల జ్ఞాపకాలని చెబుతూ కొన్ని ఫొటోలని పోస్ట్ చేసింది. ఇందులో ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్‌తో కనిపించింది.

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Actress Hebah Patel Remembers June Month PHotos3
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Actress Hebah Patel Remembers June Month PHotos4
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# Tag
Actress hebah patel remembers June month Photos
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హెబ్బా పటేల్.. జూన్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
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