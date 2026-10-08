 హైదరాబాద్ : భళా..సరస్‌ మేళా (ఫొటోలు) | Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్ : నగరవాసులకు పల్లె పరిమళాలు (ఫొటోలు)

Oct 8 2026 7:47 AM | Updated on Oct 8 2026 7:47 AM

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds1
1/26

హైదరాబాద్ : నగరవాసులకు పల్లె పరిమళాలు, సంప్రదాయ కళలు, చేనేత వస్త్రాలు, స్థానిక రుచులను చేరువ చేసే ‘సరస్‌ మేళా’ ప్రదర్శన బుధవారం ఐమాక్స్‌ సమీపంలోని హెచ్‌ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌లో పారంభమైంది.

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds2
2/26

పోచంపల్లి, గద్వాల, నారాయణపేట చేనేత చీరలు, కలంకారీ కళాకృతులు, ఎంబ్రాయిడరీ వస్త్రాలు, బంజారా హస్తకళలు కొలువుదీరాయి. చెక్క బొమ్మలు, జ్యూట్, లెదర్‌ బ్యాగులు, అలంకరణ వస్తువులు, సంప్రదాయ హస్తకళా ఉత్పత్తులు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds3
3/26

మొత్తం 204 ఉత్పత్తుల స్టాళ్లు నమోదవగా..ఇందులో తెలంగాణ నుంచి 95, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మిగతావి ఉన్నాయి.

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds4
4/26

చేర్యాల బొమ్మలు, మాస్కులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మట్టి కుండలు, కడాయిలు, జగ్గులు, వాటర్‌ బాటిళ్లు, జ్యూట్‌ వస్తువులు, లభిస్తున్నాయి.ఈ నెల 18 వరకు ప్రదర్శన కొనసాగనుంది.

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds5
5/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds6
6/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds7
7/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds8
8/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds9
9/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds10
10/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds11
11/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds12
12/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds13
13/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds14
14/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds15
15/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds16
16/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds17
17/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds18
18/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds19
19/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds20
20/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds21
21/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds22
22/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds23
23/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds24
24/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds25
25/26

Saras Mela in Hyderabad at the HMDA Grounds26
26/26

# Tag
Hyderabad photo gallery HMDA Telangana
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : భళా..సరస్‌ మేళా (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 3

నిజామాబాద్ లో సినీ నటి శ్రీముఖి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

జపాన్ వెకేషన్‌లో మంచు విష్ణు ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 5

హనుమాన్ అంశ్‌ మూవీ ప్రెస్ ‍మీట్... (ఫోటోలు)

Video

View all
Putha Siva Shankar Reddy Shocking Facts On YS Sunitha Meets Chandrababu 1
Video_icon

చంద్రబాబుతో వైఎస్ సునీత భేటీ.. పుత్తా శివశంకర్ సంచలన నిజాలు
Botsa Anusha Serious Warning To TDP Leaders And Majji Srinu 2
Video_icon

మన ఫోన్లో బ్లాక్ లిస్ట్ అని ఆప్షన్ ఉంది.. పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే.. బొత్స అనూష మాస్ వార్నింగ్
Major Accident Averted For Indigo Flight 3
Video_icon

ఇండిగో విమానానికి తప్పిన పెను ప్రమాదం
Dhanush And Shiva Karthikeyan May Launch Political Parties 4
Video_icon

దళపతి దారిలో ధనుష్.. తమిళనాడులో కొత్త పొలిటికల్ పార్టీలు
Big Question Debate On EVMs Magic In AP Elections 5
Video_icon

కూటమి కొంప ముంచిన CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్..
Advertisement