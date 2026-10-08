హైదరాబాద్ : భళా..సరస్‌ మేళా (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : నగరవాసులకు పల్లె పరిమళాలు, సంప్రదాయ కళలు, చేనేత వస్త్రాలు, స్థానిక రుచులను చేరువ చేసే ‘సరస్ మేళా’ ప్రదర్శన బుధవారం ఐమాక్స్ సమీపంలోని హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో పారంభమైంది.
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పోచంపల్లి, గద్వాల, నారాయణపేట చేనేత చీరలు, కలంకారీ కళాకృతులు, ఎంబ్రాయిడరీ వస్త్రాలు, బంజారా హస్తకళలు కొలువుదీరాయి. చెక్క బొమ్మలు, జ్యూట్, లెదర్ బ్యాగులు, అలంకరణ వస్తువులు, సంప్రదాయ హస్తకళా ఉత్పత్తులు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
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మొత్తం 204 ఉత్పత్తుల స్టాళ్లు నమోదవగా..ఇందులో తెలంగాణ నుంచి 95, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మిగతావి ఉన్నాయి.
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చేర్యాల బొమ్మలు, మాస్కులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మట్టి కుండలు, కడాయిలు, జగ్గులు, వాటర్ బాటిళ్లు, జ్యూట్ వస్తువులు, లభిస్తున్నాయి.ఈ నెల 18 వరకు ప్రదర్శన కొనసాగనుంది.
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