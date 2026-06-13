 హైలైఫ్ ఎగ్జిబిషన్ లో...అందమైన భామలు లేత మెరుపు తీగలు (ఫొటోలు) | Hi Life Exhibition At Novotel Hyderabad HD Photos | Sakshi
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హైలైఫ్ ఎగ్జిబిషన్ లో...అందమైన భామలు లేత మెరుపు తీగలు (ఫొటోలు)

Jun 13 2026 7:46 AM | Updated on Jun 13 2026 7:46 AM

Hi Life Exhibition At Novotel Hyderabad HD Photos1
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హైదరాబాద్‌లోని హైటెక్ సిటీ నోవాటెల్ (HICC) లో ప్రస్తుతం హైలైఫ్ ఎగ్జిబిషన్ (Hi Life Exhibition) జరుగుతోంది. ఇది జూన్ 12, 13, మరియు 14 తేదీలలో ఉదయం 10:00 గంటల నుండి రాత్రి 08:00 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.

Hi Life Exhibition At Novotel Hyderabad HD Photos2
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భారతదేశం నలుమూలల నుండి 350 మందికి పైగా ప్రముఖ డిజైనర్లు, బ్రైడల్ వేర్, డిజైనర్ దుస్తులు, లగ్జరీ ఆభరణాలు, హ్యాండ్‌బ్యాగులు, మరియు గృహాలంకరణ వస్తువులను ప్రదర్శిస్తున్నారు.

Hi Life Exhibition At Novotel Hyderabad HD Photos3
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వివాహ దుస్తులు, పండుగ సీజన్ ప్రత్యేక సేకరణలు మరియు ఫ్యాషన్ ఉత్పత్తులను ఒకే చోట కొనుగోలు చేయడానికి ఇది ఒక మంచి వేదిక.

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Hi Life Exhibition At Novotel Hyderabad HD Photos21
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