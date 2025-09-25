 విశాఖపట్నం..యూత్‌ జోష్‌ (ఫొటోలు) | Andhra University Youth Festival 2025 Celebrations & Photos | NSS Event Highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విశాఖపట్నం..యూత్‌ జోష్‌ (ఫొటోలు)

Sep 25 2025 12:11 PM | Updated on Sep 25 2025 12:17 PM

Andhra University Youth Festival 2025 Photos1
1/15

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ శతాబ్ది వేడుకల్లో భాగంగా వర్సిటీ ఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన యూత్‌ ఫెస్టివల్‌ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.

Andhra University Youth Festival 2025 Photos2
2/15

ర్యాలీ సాంతం కేరింతలు, తమ రాష్ట్రానికే పరిమితమైన నృత్యాలతో అంబరాన్నంటేలా సంబరాలు చేశారు.

Andhra University Youth Festival 2025 Photos3
3/15

ఫెస్టివల్‌ ర్యాలీలో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు తమ ప్రాంతీయ వస్త్రధారణతో ఆకట్టుకున్నారు.

Andhra University Youth Festival 2025 Photos4
4/15

విద్యార్థులతో కలిసిన అధ్యాపకులు, ఆచార్యులు కూడా తమ వయసుకు యువరక్తాన్ని దట్టించి మరీ సందడిని రెట్టింపు చేశారు.

Andhra University Youth Festival 2025 Photos5
5/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos6
6/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos7
7/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos8
8/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos9
9/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos10
10/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos11
11/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos12
12/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos13
13/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos14
14/15

Andhra University Youth Festival 2025 Photos15
15/15

– ఫొటోలు: సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విశాఖపట్నం

# Tag
Andhra University youth Festival Celebration photo gallery Visakhapatnam Andhra Pradesh
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విజయనగరం : సిరిమాను వచ్చింది.. సంబరం తెచ్చింది (ఫొటోలు)
photo 2

అంబానీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు:నీతా, రాధికా గార్బా డ్యాన్స్‌తో సందడి

photo 3

విశాఖపట్నం..యూత్‌ జోష్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు..చిన్నశేషవాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 5

'వోగ్స్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ 2025'లో మెరిసిన కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP And BJP Leaders Join To YSRCP Party 1
Video_icon

కూటమికి బిగ్ షాక్.. YSRCPలో చేరిన టీడీపీ, బీజేపీ నేతలు
Hasaranga vs Abrar Revenge Celebration 2
Video_icon

పాక్ స్పిన్నర్ చిల్లర వేషాలు.. చావుదెబ్బ కొట్టిన హసరంగా
Delhi High Court Key Comments on Akkineni Nagarjuna AI Videos 3
Video_icon

AI వీడియోలు, పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ ఆపాలని నాగార్జున పిటిషన్
YV Subbareddy Strong Reply to Repoter Question 4
Video_icon

ఏం మాట్లాడుతున్నవయ్యా.. రిపోర్టర్కి YV సుబ్బారెడ్డి అదిరిపోయే రిప్లై
Allu Arjun Father In Law Kancharla Chandrasekhar Reddy House Demolition 5
Video_icon

ఇల్లు కూల్చేస్తారా..! ఇదెక్కడి ఘోరం
Advertisement