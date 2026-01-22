 మేడారం మహాజాతరలో తొలిఘట్టం...ఘనంగా మండమెలిగె పండుగ (ఫొటోలు) | Medaram Jatara 2026 HD Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మేడారం మహాజాతరలో తొలిఘట్టం...ఘనంగా మండమెలిగె పండుగ (ఫొటోలు)

Jan 22 2026 11:29 AM | Updated on Jan 22 2026 11:45 AM

Medaram Jatara 2026 HD Photos1
1/19

సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించిన మండమెలిగె పూజలతో మేడారం మహాజాతర ఆరంభమైంది.

Medaram Jatara 2026 HD Photos2
2/19

బుధవారం మేడారం, కన్నెపల్లిలోని ఆలయాల్లో సమ్మక్క– సారలమ్మ పూజారులు ఆచార సంప్రదాయాలతో అమ్మవార్లకు పూజా కార్యక్రమాలు జరిపారు.

Medaram Jatara 2026 HD Photos3
3/19

దిష్టి తగలకుండా ప్రధాన కూడళ్లలో సొరకాయ, కోడిపిల్ల, మామిడి ఆకులతో తోరణాలు కట్టారు.

Medaram Jatara 2026 HD Photos4
4/19

రాత్రంతా గద్దెల వద్ద జాగారాలు చేసి సంబురాలు జరిపారు. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై తల్లులను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించారు.

Medaram Jatara 2026 HD Photos5
5/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos6
6/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos7
7/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos8
8/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos9
9/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos10
10/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos11
11/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos12
12/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos13
13/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos14
14/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos15
15/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos16
16/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos17
17/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos18
18/19

Medaram Jatara 2026 HD Photos19
19/19

# Tag
medaram Medaram jatara Medaram Devotees sammakka Sammakka - saralamma Jatara sammakka sarakka festival photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మేడారం మహాజాతరలో తొలిఘట్టం...ఘనంగా మండమెలిగె పండుగ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫుల్‌ జోష్‌లో బిగ్‌బాస్‌ విష్ణు ప్రియ (ఫోటోలు)
photo 3

ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డులు 2026...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 4

కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు)
photo 5

కడప : అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం..హాజరైన వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి (ఫొటోలు)

Video

View all
US President Donald Trump Warning To Iran 1
Video_icon

ఇరాన్ కు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వార్నింగ్

Kerala Deepak Incident Men Enter Bus With Cardboard Boxes 2
Video_icon

సోషల్ మీడియాలో ఓ మహిళ పెట్టిన వీడియోతో వ్యక్తి ఆత్మహత్య
Pregnant Lady Fires On Pawan Kalyan 3
Video_icon

గర్భిణీ అని చూడకుండా.. పవన్ పై ఫైర్
Drunk Peoples Fight In Gajuwaka Video Goes On Viral 4
Video_icon

మందు బాబుల వీరంగం.. పిడిగుద్దులతో దాడి
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy Press Meet 5
Video_icon

Watch Live: YS జగన్ మోహన్ రెడ్డి సంచలన ప్రెస్ మీట్
Advertisement