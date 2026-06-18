 విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై సామూహిక అక్షరాభ్యాసాలు (ఫొటోలు) | Mass Aksharabhyasam Ceremony on Indrakeeladri | Sakshi
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విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై సామూహిక అక్షరాభ్యాసాలు (ఫొటోలు)

Jun 18 2026 8:06 AM | Updated on Jun 18 2026 8:06 AM

Mass Aksharabhyasam Ceremony on Indrakeeladri1
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విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీదుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో బుధవారం సామూహిక అక్షరాభ్యాసాలు జరిగాయి.

Mass Aksharabhyasam Ceremony on Indrakeeladri2
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నూతన విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభోత్సవం వేళ ఓనమాలు దిద్దే చిన్నారులకు తొలుత అమ్మవారి సన్నిధిలో అక్షరాభ్యాసం చేయించడం ఆనవాయితీ.

Mass Aksharabhyasam Ceremony on Indrakeeladri3
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అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలోని మహా మండపం ఆరో అంతస్తు ఈ కార్యక్రమానికి వేదికైంది.

Mass Aksharabhyasam Ceremony on Indrakeeladri4
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వేద పండితులు ఓం కారంతో మొదటి అక్షరాన్ని దిద్దించి చిన్నారుల విద్యా జీవితానికి బాటలు వేశారు. దాదాపు 250 మంది చిన్నారులు, వారి తల్లిదండ్రులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

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