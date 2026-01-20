 కొమురవెల్లి : అగ్నిగుండంపై ఉత్సవ విగ్రహాలతో పూజారులు (ఫొటోలు) | Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కొమురవెల్లి : అగ్నిగుండంపై ఉత్సవ విగ్రహాలతో పూజారులు (ఫొటోలు)

Jan 20 2026 8:38 AM | Updated on Jan 20 2026 8:38 AM

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos1
1/34

కొమురవెల్లి(సిద్దిపేట): మల్లన్న క్షేత్రం పసుపువర్ణమైంది.పట్నం వారం సందర్భంగా భక్తిపారవశ్యం వెల్లివిరిసింది. పంచవర్ణాల పెద్ద పట్నాన్ని దాటుకుంటూ..అగ్నిగుండం ప్రవేశం చేస్తూ మేడలమ్మ,కేతమ్మ సమేత మల్లికార్జునుడిని దర్శించుకుని భక్తులు తన్మయత్వం పొందారు.

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos2
2/34

మల్లన్న క్షేత్రంలో జాతర బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి.ఆలయ తోటబావి ప్రాంగణంలో సోమవారం హైదరాబాద్‌కు చెందిన యాదవ భక్తులు పెద్దపట్నం, అగ్నిగుండం కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు.

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos3
3/34

ఆలయ ప్రధానార్చకుడు మహాదేవుని మల్లికార్జున్‌తోపాటు అర్చకులు ఉత్సవ విగ్రహాలను ఊరేగింపుగా పెద్దపట్నం వరకు చేర్చి యాదవ సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos4
4/34

అనంతరం ఆలయ అర్చకులు అగ్నిగుండాలు దాటిన తర్వాత గ్యాలరీలలోని భక్తులు, శివసత్తులు యాదవ భక్తులు అగ్నిగుండంలను దాటూతూ స్వామిని దర్శించుకున్నారు.

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos5
5/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos6
6/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos7
7/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos8
8/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos9
9/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos10
10/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos11
11/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos12
12/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos13
13/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos14
14/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos15
15/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos16
16/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos17
17/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos18
18/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos19
19/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos20
20/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos21
21/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos22
22/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos23
23/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos24
24/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos25
25/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos26
26/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos27
27/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos28
28/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos29
29/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos30
30/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos31
31/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos32
32/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos33
33/34

Komuravelli Mallanna Swamy Brahmotsavam 2026 Photos34
34/34

# Tag
Komuravelli Komuravelli Jatra Komuravelli Mallanna Kalyanam Komuravelli Mallanna Temple brahmotsavam photo gallery devotional
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొమురవెల్లి : అగ్నిగుండంపై ఉత్సవ విగ్రహాలతో పూజారులు (ఫొటోలు)
photo 2

దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్స్ నయనతార, త్రిషల స్నేహ బంధం... ఫోటోలు
photo 4

రాతివనం.. అపురూపం
photo 5

రెడ్ డ్రెస్ లో మెరిసిన ధురంధర్ మూవీ హీరోయిన్ సారా అర్జున్ (ఫొటోలు)

Video

View all
SI Ravi Teja Cheats Young Woman Court Sentences Him to 10 Years Jail 1
Video_icon

Ravi Teja: ప్రేమ పేరుతో యువతిని మోసం 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష
Shamelessly Displaying Lokesh and Pawan Kalyan Pics On Flexis at Recording Dances in Palnadu 2
Video_icon

Palnadu: సిగ్గులేకుండా రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ లు పైగా లోకేష్, పవన్ ఫోటోలు
Amaravati Farmers Grievance Program at Guntur Collectorate 3
Video_icon

Guntur : కోట్ల భూమికి.. 30 లక్షలా? చెత్త ప్యాకేజీ..
Kurasala Kannababu SLAMS Chandrababu Govt Over NTR Statue Worth 1750 Crore 4
Video_icon

Kannababu : మెడికల్ కాలేజీలకు డబ్బులేవ్ కానీ NTR విగ్రహం కోసం రూ. 1750 కోట్లు
AIYF Calls Chalo Vijayawada On January 30th 5
Video_icon

చలో విజయవాడ.. మేమేంటో చూపిస్తాం
Advertisement