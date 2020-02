స్లిఘ్ రైడ్‌(ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి కిందకు జారడం) అంటే ఇష్టం ఉండని వారుండరు. మంచు ప్రాంతం కనిపిస్తే చాలు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు స్లీఘ్‌ రైడ్‌కు ఆసక్తి చూపుతారు. అలాగే ఈ కుక్కకు కూడా అలా జారుతూ ఆడుకోవడం ఇష్టం అనుకంటా. మంచు ప్రాంతం కనిపించగానే స్లిఘ్‌తో జారుతూ ఆడుకుంటున్న వీడియోను ఓ ట్విటర్‌ యూజర్‌ ఆదివారం షేర్‌ చేయడంతో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. అక్కీ అనే వ్యక్తి ‘ఈ రోజు మీరు చూసిన గొప్ప విషయం ఇదే అనుకుంటా’ అనే క్యాప్షన్‌తో దీన్ని షేర్‌ చేశాడు. ఈ వీడియోకు ఇప్పటి వరకు 5 మిలియన్ల వ్యూస్‌ రాగా వందల్లో కామెంటు వస్తున్నాయి. ‘ఇది చాలా తెలివైన కుక్క’, ‘ఈ రోజు నేను చూసిన అత్యంత గొప్ప సంఘటన ఇదే’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

This is the best thing you'll see today 😍

pic.twitter.com/xhOsd3imIM

— Akki (@akkitwts) February 2, 2020