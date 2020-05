జైపూర్: దేశం క‌రోనాతో అత‌లాకుత‌ల‌మ‌వుతోంటే.. పుండు మీద కారం చ‌ల్లిన‌ట్లుగా ఉంపన్‌ తుపాను వ‌చ్చి బీభ‌త్సం సృష్టించింది. దీనివ‌ల్ల‌ ఒడిశా, ప‌శ్చిమ బెంగాల్‌లోని చాలా ప్రాంతాలు చిగురుటాకులా వ‌ణికిపోయాయి. వీటికి తోడుగా మ‌రో ప్ర‌మాదం వ‌చ్చిప‌డింది. ప‌లు రాష్ట్రాల్లో మిడ‌త‌ల దండు విధ్వంసం సృష్టిస్తోంది. శ‌నివారం సాయంత్రం ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఝాన్సీ జిల్లాలో మిడ‌త‌ల గుంపు క‌నిపించింది. ఆ త‌ర్వాత ఉజ్జ‌యిన్‌ జిల్లాలోని రానా హెడ గ్రామంలో ల‌క్ష‌లాది మిడ‌తలు క‌నిపించాయి. ఆ త‌ర్వాత అవి రాజ‌స్థాన్‌లోని జైపూర్ మీద‌కు దండెత్తాయి. ఈ క్ర‌మంలో నేడు ఉద‌యం నిద్ర‌లేవ‌గానే టెర్ర‌స్‌పై క‌నిపించిన దృశ్యాలు చూసి జైపూర్‌వాసులు గ‌గుర్పాటుకు లోన‌య్యారు. (వైరల్‌ వీడియో : ఇదీ జీవితమంటే)

Locust attack in Jaipur.

God know what more is left this year pic.twitter.com/NRhEa55jJ4

— #PrayForPoorsOfWB (@iHRumii_B) May 25, 2020