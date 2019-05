క్షమాపణలు చెప్పిన వివేక్‌ ఒబేరాయ్‌

బాలీవుడ్‌ నటుడు వివేక్‌ ఒబేరాయ్‌.. ఐశ్యర్య రాయ్‌ను కించపరుస్తూ రూపొందించిన మీమ్‌ను షేర్‌ చేసి వివాదంలో చిక్కుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వివేక్‌ చర్యల పట్ల బాలీవుడ్‌ జనాలు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. తక్షణమే వివేక్‌ క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వివేక్‌ క్షమాపణలు చెప్పడమే కాక ఆ ట్వీట్‌ను కూడా డిలీట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ‘కొందరికి సరదాగా తోచిన ఓ విషయం.. మరి కొం‍దరికి బాధ కల్గించవచ్చు. గత పదేళ్ల నుంచి నేను మహిళాసాధికారత కోసం పని చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు ఏ మహిళ పట్ల అమర్యాదగా ప్రవర్తించలేదు. నేను చేసిన పని వల్ల మహిళలు బాధపడుతున్నారు. అందుకే క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. ఆ ట్వీట్‌ కూడా డిలీట్‌ చేశాను’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు వివేక్‌.

Sometimes what appears to be funny and harmless at first glance to one, may not be so to others. I have spent the last 10 years empowering more than 2000 underprivileged girls, I cant even think of being disrespectful to any woman ever.

