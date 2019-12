తాము అభిమానించే హీరోల పుట్టినరోజులను అభిమానులు నిర్వహించడం తెలిసిందే. హీరో మీద ఉన్న ప్రేమకు గుర్తుగా కేకు కట్‌ చేసి ఘనంగా సెలబ్రేట్‌ చేసుకుంటారు. అయితే ఇందుకు భిన్నంగా అభిమాని పుట్టిన రోజును ఓ హీరో నిర్వహించాడు. సైరా మూవీతో టాలీవుడ్‌కు పరిచయమైన హీరో విజయ్‌ సేతుపతి.. ప్రస్తుతం యువ దర్శకుడు లోకేష్‌ కనకరాజ్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న తలపతి 64 సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి విలన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఆక్టోబర్‌లో ప్రారంభమైన ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో ఇటీవలే విజయ్‌ సేతుపతి పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో జరుగుతున్న షూటింగ్‌లో పాల్గొన్న విజయ్‌ సేతుపతి తన అభిమాని పుట్టిన రోజును సెలబ్రేట్‌ చేశాడు. షూటింగ్‌లో కేకు కట్‌ చేసి అభిమానికి కేకు తినిపించాడు. కాగా ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

షూటింగ్‌ సందర్భంగా కర్ణాటకలోని హోటల్‌లో విజయ్‌ ఉంటున్నాడని తెలుసుకున్న అభిమానులు ఆయన్ని చూడటానికి వెళ్లారు. ఆ రోజే ఓ అభిమాని పుట్టిన రోజు కావడంతో విజయ్‌ దగ్గరకు కేకు తీసుకెళ్లి తన చేతుల మీదుగా పుట్టిన రోజును జరుపుకోవాలని ఆయన కోరాడు. ఇక అభిమాని కోరిక మేరకు విజయ్‌ సేతుపతి కేకు కట్‌ చేసి తినిపించాడు. కర్ణాటకలోని శివమోగ్గ జైలులో ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ జరుగుతుండగా... 2019 డిసెంబర్ 1 నుంచి 2020 జనవరి 18 వరకు జైలులో చిత్రీకరించడానికి చిత్ర యూనిట్‌ కర్ణాటక జిల్లా అధికారుల అనుమతి తీసుకుంది. కాగా న్యూ ఇయర్‌ సందర్బంగా కుటుంబంతో సరదాగా గడపడానికి షూటింగ్‌ నుంచి విరామం తీసుకున్న విజయ్‌ సేతుపతి త్వరలోనే తిరిగి షూటింగ్‌లో బిజీ కానున్నాడు. అనిరుధ్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ మూవీలో మాళవికా మోహనన్, ఆండ్రియా, అర్జున్ దాస్, శంతను భాగ్యరాజ్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Actor #VijaySethupathi joined #Thalapathy64 shooting in Shimoga & his initial set of scenes were shot in that schedule.

Video of @VijaySethuOffl celebrating a fan's bday from Shimoga,Karnataka. pic.twitter.com/Zv3TcBsP3Q

