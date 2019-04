వారికి వ్యతిరేకంగానే ‘టైగర్‌ కేసీఆర్‌’ : ఆర్జీవీ

సంచలనాలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా ఉండే రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ.. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌పై ఓ చిత్రాన్ని తీయబోతోన్నట్లు ప్రకటించాడు. టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేయడమే.. కాకుండా ఓ సాంగ్‌ను పాడుతూ వీడియో కూడా విడుదల చేశారు. అయితే ఈ పాటపై పెద్ద ఎత్తున దుమారం రేగింది. ఆంధ్రోడా అంటూ కాస్త పరుష పదాలను వాడుతూ రిలీజ్‌ చేసిన ఈ పాటపై ఆర్జీవీ వివరణ ఇచ్చుకున్నాడు.

తాను తీయబోయే సినిమా ఆంధ్ర ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉండదని, తెలంగాణ ప్రజలను అవమానపరిచిన కొంతమంది ఆంధ్ర నాయకులకు వ్యతిరేకంగా మాత్రమే ‘టైగర్‌ కేసీఆర్‌’ ఉంటుందని తెలిపారు. తెలుగు ప్రజలందర్నీ కేసీఆర్‌ ప్రేమించారని, ఆయన యుద్దం తెలంగాణ ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడిచిన ఆంధ్ర నాయకుల మీదేనని అన్నారు. ఈ మేరకు ఆర్జీవీ ట్వీట్‌ చేశారు.

The film #TIGERKCR is not going to be against Andhra People .It will be against only a few Andhra leaders who created humiliating situations for Telangana people KCR loved all telugu people and his war was only with those Andhra Leaders who were back stabbing Telangana people pic.twitter.com/gdjXzzpMm7

