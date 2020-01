బాలీవుడ్‌ హీరో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ తాజా చిత్రం ‘తాన్హాజీ’. ప్రస్తుతం విడుదలైన ఈసినిమా బీ-టౌన్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ కలెక్షన్‌లను రాబడుతూ దూసుకుపోతున్న విషయం తెలిసిందే. కాగా ‘తాన్హాజీ’లో ప్రతినాయడిగా నటించి మెప్పించిన ఈ పటౌడి హీరో తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతున్నాడు. అయితే సినిమా సక్సెస్‌పై కాకుండా ‘కాన్షెప్ట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’లో తను చేసిన వివాస్పద వ్యాఖ్యల వల్ల నెటిజన్ల ఆగ్రహానికి గురవుతున్నాడు.

సినిమా ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా అనుపమ చోప్రాకు సైఫ్‌ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్బఃగా సైఫ్‌ను ‘తాన్హాజీలోని ప్రశ్నార్థక రాజకీయాలు మీమ్మల్ని బాధపెట్టాయా?’ అని అనుపమ ప్రశ్నించగా.. ‘ఫస్ట్‌.. నేను ఇది చరిత్ర అని అనుకోవడం లేదు, బ్రిటిష్ వారు అది తిరిగి ఇచ్చేవరకు ఈ సినిమాలో భారతదేశ ఉనికి ఉన్నట్లు నాకు అనిపించలేదు’ అని సమాధానం ఇచ్చాడు. దీంతో జాతియతాపై సైఫ్‌ ఇచ్చిన సమాధారనంపై నెటిజన్లు తమ దైన శైలీలో విరుచుకుపడుతున్నారు. సైఫ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఓ ట్విటర్‌ యూజర్‌ భారతదేశ పురాతన పటాన్ని షేర్‌చేస్తూ ‘చరిత్రను ప్రశ్నించే ముందు మొదటగా ఇది చదవండి మిస్టర్‌’ అంటూ సమధానం ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా ‘డియర్‌ సైఫ్‌ అలీ ఖాన్‌.. బ్రిటిష్‌ వారు భారతదేశానికి రావడానికి పూర్వం.. చాలా ఏళ్ల కిందట గీసీన ఈ భారతదేశ చిత్ర పటాన్ని చూడండి!’ అని మరోక ట్వటర్‌ యూజర్‌ కామెంట్‌ చేశాడు.

Bollywood ‘history buff’ #SaifAliKhan claims “there was no concept of ‘India’ until the British came.”

Yeah right. French East India Company was about China & Vasco D’Gama went to Fiji.

Last time he invoked he invoked ‘history’ he named his son ‘Timur’

pic.twitter.com/pyZXERUQy0

— Tarek Fatah (@TarekFatah) January 19, 2020