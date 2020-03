బాలీవుడ్‌ క్వీన్‌ కంగన రనౌత్‌ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘తలైవి’లో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. నటీ, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నిజ జీవితంగా ఆధారం రూపొందుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ చివర దశకు చేరుకుంది. కాగా ‘తలైవి’ కోసం కంగనా 20 కిలోల బరువు పెరిగారు. ఇక ‘తలైవి’లో తన షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకున్న కంగనా.. తన తదుపరి చిత్రాల కోసం బరువు తగ్గె పనిలో పడ్డారని ఆమె సోదరి రంగోలి చందేల్‌ తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని రంగోలి తన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ.. ‘ఇక తలైవి షూటింగ్‌ను దాదాపుగా పూర్తి చేసుకుంది. ఇది చిత్ర బృందానికి సంతోషంచే విషయం. కానీ.. ఆ తర్వాత కంగనాకు పెద్ద సవాలు ముందుంది. కంగనా తన తదుపరి చిత్రాలు ‘తేజాస్‌’, ‘ధాకడ్‌’ కోసం రెండు నెలల్లో 20 కిలోల బరువు తగ్గాల్సి ఉంది’ అని ట్విట్‌ చేశారు. అంతేగాక సినిమా షూటింగ్‌లోని కంగనా నీలి రంగు చీరలో మెరిసిన ఫొటోతో పాటు అదే నీలి రంగు చీరలో ఉన్న అప్పటీ జయలలితా ఫొటోలు గతంలోని కంగనా గ్లామరస్‌ ఫొటోలను కూడా ఆమె షేర్‌ చేశారు. (చదవండి: ఎందరికో స్ఫూర్తి)

Only last schedule to go for #Thalaivi Kangana has gained 20 kgs weight, After 2 months she starts #Tejas & #Dhaakad.... will she be able to shed that weight, let’s see 😛 pic.twitter.com/CC410XdPuj

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) March 4, 2020