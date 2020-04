బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కంగనా రనౌత్‌ సోదరి రంగోలి చందేల్‌ ట్విటర్‌ ఖాతా తొలగింపుపై బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు, నెటిజన్లు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుంటే.. గాయని సోనా మోహపత్రా మాత్రం దానిని ఖండించారు. దీంతో ఆమెపై సోషల్‌ మీడియాలో సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ‘కంగనా ఆమె సోదరి రంగోలిలకు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసుకునే హక్కు ఉందంటూ తన అభిప్రాయాన్ని తెలిపారు. దీనిని రాజకీయం చేయకుండా వెంటనే ఒకసారి ఆలోచండి #వోక్‌సభ’ అంటూ శుక్రవారం ట్వీట్‌ చేశారు. అదే విధంగా ‘‘ఏ విషయాన్ని అయినా లోతుగా చూసే ప్రపంచంలో మనమంతా జీవిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఒకరి అభిప్రాయాన్ని మరొకరు ఏకిభవించరు. దేశ పురోగతికి ఇది చెత్త ఫార్ములా. ఇక రంగోలీ ట్విటర్‌ ఖాతాను బలవంతంగా తొలగించి మరింత ద్వేషాన్ని స్వాగతించారు’’ అంటూ ట్విటర్‌లో రాసుకొచ్చారు. (రంగోలి ట్విటర్‌ అకౌంట్‌ను తొలగించిన అధికారులు)

Just read on my timeline that the ‘Rangoli Chandel-Kangana Ranaut’ handle has been suspended by @twitter ? While I might not subscribe to all their views,I also stand by their right to express them.Let’s not be so ‘politically correct’ & quick to be offended dear #WokeSabha 🧚🏿‍♀️🔴

— ShutUpSona (@sonamohapatra) April 16, 2020