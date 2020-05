సంచలనల దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌ వర్మపై బాలీవుడ్‌ బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ ప్రశంసల జల్లు కురిపించాడు. ఆర్జీవీ ‘కరోనా వైరస్‌’ ట్రైలర్‌ను బుధవారం‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ.. బహుశా దేశంలోనే మహమ్మారిపై వచ్చిన మొదటి చిత్రం ఇది అంటూ అభినందించాడు. ‘ఎక్కడ తగ్గని సంచలన దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ అందరికి ‘రాము’ కానీ.. నాకు మాత్రం సర్కార్‌. లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో ఓ కుటుంబం ఎదుర్కొనే వివిధ పరిస్థితులపై.. లాక్‌డౌన్‌లోనే సినిమాను రూపొందించి సహజత్వాన్ని చూపించిన ఘనత ఆర్జీవీది. శీర్షిక: కరోనా వైరస్‌.. బహుశా వైరస్‌పై మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన ఈ చిత్రం ట్రైలర్ ఇదిగో‌’ అంటూ ట్రైలర్‌ను పంచుకున్నాడు. (ట్రైలర్‌తోనే బయపెడుతున్న వర్మ)

T 3544 - https://t.co/iO0Kftrxyy

The irrepressible Ram Gopal Varma, 'Ramu' to many .. 'Sarkaaar' to me .. makes an entire film about a family in Lockdown, shot during Lockdown ..

Titled : CORONAVIRUS .. perhaps the first film to be made on the virus ..

This be the TRAILER .. ✌️

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 27, 2020