 నిర్మాణాలు ఘనం.. వినియోగం శూన్యం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నిర్మాణాలు ఘనం.. వినియోగం శూన్యం

Oct 19 2026 7:47 AM | Updated on Oct 19 2026 7:47 AM

కేశంపేట: గ్రామాల రూపురేఖలను మార్చడంతో పాటు ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా నిధులు అందించి గ్రామాల్లో వైకుంఠధామాలను నిర్మించాయి. ఒక్కో గ్రామంలో రూ.12.60లక్షలను వెచ్చించి సకాలంలో పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. కానీ అవగాహన లేమితో అవి అశించిన స్థాయిలో వినియోగంలోకి రాలేదు.

29 గ్రామాల్లో..

గ్రామాల్లో అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిధులను అందించి అప్పటి జాతీయ ఉపాధి హామీ(బీవీరాంజీ) పథకంలో వైకుంఠధామాల నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేశారు. గ్రామాల్లో దహన సంస్కారాలకు అనువైన ప్రదేశంతో పాటు అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పించారు. మండలంలోని 29 గ్రామాల్లో వైకుంఠధామాలను నిర్మించారు. కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో వాటిని వినియోగించేందుకు ప్రజలు ముందుకు రావడం లేదు. ఇందుకు స్థానిక ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, అవగాహన లోపాలే కారణం అంటూ పలువురి నుంచి ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇకనైనా అధికారులు స్పందించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పంచాలని కోరుతున్నారు.

సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నా..

వైకుంఠధామాలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తెచ్చేందుకు అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా గ్రామంలో ఎవరైనా మరణిస్తే వైకుంఠధామంలో దహన సంస్కారాలకు ముందుకొస్తే అధికారులే ఉచితంగా కట్టెలతో పాటు నీటి వసతిని కల్పిస్తున్నారు. వారు ఎంత ప్రయత్నించినా వాటిని పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తేలేకపోతున్నారు. దీంతో లక్షలతో నిర్మించిన వైకుంఠధామాలు నిరుపయోగంగా మారుతున్నాయి.

నిరుపయోగంగా వైకుంఠధామాలు

లక్షల ప్రజాధనం వృథా

అవగాహన లేమితో ముందుకు రాని ప్రజలు

పట్టించుకోని అధికారులు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మైసూరు దసరా మహోత్సవం...జంబూసవారీ ఏర్పాట్లు (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల : చంద్రప్రభ వాహనంపై నర్తన కృష్ణుడి అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకల్లో బతుకమ్మ ఆడిన రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 4

వరంగల్ : అంబరాన్నంటిన సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫోటోలు)
photo 5

కలర్‌ఫుల్ శారీలో యాంకర్ శ్రీముఖి అందాలు.. (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Srikanth Reddy Warning TDP Leaders 1
Video_icon

రాయచోటిలో ఇది చీకటి రోజు.. గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి వార్నింగ్
Jana Sena Gives Shock To Yanamala Krishnudu 2
Video_icon

యనమల కృష్ణుడికి జనసేన ఝలక్.. తుని చైర్మన్ అభ్యర్థిగా శ్రీలత
TDP Attacks On YSRCP Leaders To Stop Nominations 3
Video_icon

నారాసురుడి రక్తపాతం.. ఇంత పిరికిపందలు.. సీమలో ఎలా పుట్టారురా!
YS Jagan Requested All To Against TDP Government 4
Video_icon

తిరగబడండి.. లేదంటే రాష్ట్రం బతకదు
Gunfire On Bollywood Actor Tiger Shroffs Car 5
Video_icon

బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ పై కాల్పులు.. షాకింగ్ వీడియో

Advertisement
 