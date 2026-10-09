 సంగారెడ్డిలో విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి! | Three Members Drown in Pond Sangareddy District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంగారెడ్డిలో విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి!

Oct 9 2026 1:29 PM | Updated on Oct 9 2026 1:31 PM

Three Members Drown in Pond Sangareddy District

సాక్షి, సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మనూరు గ్రామ శివారులో బట్టలు ఉతకడానికి చెరువు వద్దకు వెళ్లిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు నీటిలో మునిగి మృతి చెందారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ ఘటనలో మృతి చెందిన వారిని నరసింహారెడ్డి (45), సంగమేశ్వర్‌రెడ్డి (42), కృష్ణవేణి (38)గా గుర్తించారు.

కాగా, చెరువులో మునిగిపోయిన వారిని స్థానికులు బయటకు తీశారు. కృష్ణవేణిని చికిత్స నిమిత్తం నారాయణఖేడ్ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించగా.. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

ఇదీ చదవండి: రేవంత్‌ సర్కార్‌కు షాక్‌.. మెట్రో, ఆర్టీసీ కామన్‌ పాస్‌ ఫెయిల్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌
photo 4

బతుకమ్మ వేడుకలు...విద్యార్థినులు నృత్యాలు (ఫొటోలు)
photo 5

నిర్మల్‌లో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
Gambhir’s Emotional Post on Ajit Agarkar’s Exit 1
Video_icon

గంభీర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్... రోహిత్ పెట్టుకున్నాడు పదవి పోగోట్టుకున్నాడు
Online Woes for Lord Sri Venkateswara Swamy's Ticket Booking 2
Video_icon

Social Medai లో వైరల్ అవుతున్న వీడియో, శ్రీవారి భక్తులకు ఆన్లైన్ కష్టాలు..
Big Blow To CM Chandrababu In Supreme Court 3
Video_icon

సుప్రీంకోర్టులో బాబుకు బిగ్ షాక్.. జీవోలు కొట్టివేత
Woman's selfie video claiming she is not being allowed to meet Chandrababu 4
Video_icon

చంద్రబాబును కలవనివ్వడం లేదంటూ మహిళ సెల్ఫీ వీడియో..
TN CM Vijay Son Sanjay Joseph Love Story 5
Video_icon

సీఎం విజయ్ కొడుకు లవర్ ఎవరో తెలుసా?
Advertisement
 