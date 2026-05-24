 తెలంగాణ సర్కార్‌ కీలక నిర్ణయం | Names Of Seven Castes Changed In Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలంగాణ సర్కార్‌ కీలక నిర్ణయం

May 24 2026 12:49 PM | Updated on May 24 2026 12:54 PM

Names Of Seven Castes Changed In Telangana

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: వెనుకబడిన తరగతుల్లోని కొన్ని కులాల పేర్లు ఇబ్బందికరంగా ఉన్న అంశాన్ని పరిశీలించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ కులాల పేర్ల మార్పునకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు బీసీ సంక్షేమ శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్‌ సిఫారసు మేరకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

బీసీ కులాల్లో గ్రూప్‌–ఏ లోని వరుస సంఖ్య 4లో ఉన్న బుడబుక్కల కులాన్ని శివ క్షత్రియగా మార్పు చేశారు. ఇదే కేటగిరీలోని వన్నార్‌ను తొలగించి ధోబీగా మార్పు చేసి రజక, చాకలి, ధోబీగా.. ఏదైనా ఒక పేరును వాడుకలోకి తీసుకోవచ్చన్నారు. వరుస సంఖ్య 7లోని దొమ్మర అనే పదాన్ని తొలగించి గడ వంశీయగా మార్పు చేశారు.

వరుస సంఖ్య 18లో ఉన్న పిచ్చకుంట్ల పేరును వంశరాజ్‌గా మార్పు చేశారు. వరుస సంఖ్య 23లో ఉన్న వీరభద్రియను వీరముష్టి, నెట్టి కోటల, వీరభద్రియగా మార్చారు. గ్రూప్‌ డీ, వరుస సంఖ్య 5లో ఉన్న మేర కులం పేరును మేరుగా మార్పు చేశారు. వరుస సంఖ్య 29లో ఉన్న శూద్ర కులం పేరును తొలగించి తమ్మలిగా మార్చారు.  

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కరుప్పు సక్సెస్‌: కేక్‌ కట్‌ చేసిన త్రిష (ఫోటోలు)
photo 2

చీరలో చందమామలా సమీరా(ఫోటోలు)
photo 3

రామ్‌చరణ్‌ 'పెద్ది కీ ఆవాజ్‌' ఈవెంట్‌ గ్రాండ్‌ సక్సెస్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

భర్తతో కలిసి ఆఫ్రికా ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ మెహ్రీన్ (ఫొటోలు)
photo 5

కమెడియన్ అవినాష్ కొడుకు బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Srikanth Reddy Strong Warning To Minister Ramprasad Reddy 1
Video_icon

మీ రౌడీయిజానికి నేను బ్రేక్ వేస్తా..! ఒక్కొక్కడి అంతు చూస్తా..!
MP Balashowry Serious On Janasena Leaders House Demolish 2
Video_icon

నువ్వు ఎవడివి వాళ్ళ ఇల్లు కూల్చడానికి..!? పోలీసులను ఎవరు తీసుకెళ్లమన్నారు..?
Chandrababu Action On MLA Arava Sridhar Issue 3
Video_icon

అప్పుడో న్యాయం.. ఇప్పుడో న్యాయమా..? అరవ శ్రీధర్ పై బాబు యాక్షన్
Advocate Khaja Mohiuddin Son Allegations On Congress Leader 4
Video_icon

కాంగ్రెస్ నేత వల్లే మా తండ్రి చనిపోయాడు!
Producer Natti Kumar Shocking Comments 5
Video_icon

పెద్దిని ఆపితే ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తా..!
Advertisement
 