 ప్రేమ మోజులో పిశాచిగా మారిన భార్య.. భర్తకు మృత్యు ఉచ్చు | Missing Man Found Dead Wife and Paramour Arrested | Sakshi
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ప్రేమ మోజులో పిశాచిగా మారిన భార్య.. భర్తకు మృత్యు ఉచ్చు

Jul 7 2026 3:42 PM | Updated on Jul 7 2026 3:49 PM

Missing Man Found Dead Wife and Paramour Arrested

ఇంట్లోనే అత్యంత నమ్మకంగా ఉండాల్సిన బంధం... జీవితాంతం తోడుగా నిలవాల్సిన అనుబంధం... అదే ఒక రోజు ప్రాణాలు తీసే కుట్రగా మారితే? ప్రేమ, నమ్మకం, కుటుంబం అనే విలువలన్నీ ఒక్క క్షణంలో ఛిద్రమైతే? బయట ప్రపంచం నుంచి ప్రమాదం వస్తుందని భయపడే మనిషి... తన ఇంట్లోనే, తనకు అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తి చేతిలో ప్రాణాలు కోల్పోతాడని ఊహించగలడా?

అలాంటి హృదయవిదారక ఘటన హైదరాబాద్‌లో వెలుగులోకి వచ్చింది. భార్య చేతిలో మరో భర్త ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. వరుసగా ఇటువంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూ ఇప్పటికే ఎంతో మంది మహిళలు అరెస్ట్ అయ్యారు. అయినప్పటికీ ఇలాంటి ఘోరాలు ఆగడం లేదు.

తాజా కేసులో, యువకుడు కనిపించకుండా పోయాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతుంటే... అతడు ఎక్కడో కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టాడేమో అనుకున్నవాళ్లు కూడా ఉన్నారు. కానీ వాస్తవం మాత్రం అందరినీ కలచివేసింది. కనిపించకుండా పోయిన వ్యక్తి కోసం నెలల తరబడి సాగిన అన్వేషణ చివరకు ఒక భయంకరమైన నిజాన్ని బయటపెట్టింది. ఆ నిజం తెలిసిన క్షణం కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే కాదు, ఈ ఘటన గురించి విన్న ప్రతి ఒక్కరూ షాక్‌కు గురయ్యారు.

హైదరాబాద్‌లోని మియాపూర్‌లో ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపింది భార్య. డెడ్‌బాడీని మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో పూడ్చిపెట్టింది. ఏమీ తెలియనట్లు.. భర్త కనిపించడం లేదని గత ఏడాది నవంబరులో ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసుల విచారణలో ఆమె నాటకాలు బయటపడ్డాయి. నిందితురాలు ఎవరో తేలడంతో పోలీసులు తదుపరి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఒక అబద్ధాన్ని నిజంగా నమ్మించే ప్రయత్నం ఎంతకాలం సాగినా... నిజం ఎప్పటికైనా వెలుగులోకి వస్తుందనే మాట మరోసారి నిజమైంది. అనుమానం రాకుండా వేసిన ప్రతి అడుగు, దాచిపెట్టిన ప్రతి ఆనవాలు, చెప్పిన ప్రతి కథ చివరకు విచారణ ముందు తేలిపోయాయి. బంధాన్ని కాపాడాల్సిన భార్యే ద్రోహానికి పాల్పడటం, ఆ తర్వాత నాటకం ఆడడం సినిమాను తలపించేలా ఉంది.  

ఈ కుటుంబాన్ని శాశ్వత విషాదంలోకి నెట్టిన ఈ ఘటనలో బయటపడిన విషయాలు వింటే గుండె చెమ్మగిల్లక మానదు. నెలలుగా మిస్టరీగా ఉన్న ఈ కేసు చివరకు పోలీసులు ఛేదించడంతో అసలు నిజాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వచ్చాయి.  

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