 అంకె మార్చినందుకు అరదండాలు! | man alters vehicle number to escape echallans arrested
అంకె మార్చినందుకు అరదండాలు!

Apr 18 2026 8:38 AM | Updated on Apr 18 2026 8:38 AM

man alters vehicle number to escape echallans arrested

సాక్షి,  హైదరాబాద్‌: ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు విధించే ఈ–చలాన్లు తప్పించుకునేందుకు తన వాహనం రిజిస్ట్రేష‌న్ నెంబర్‌లోని ఓ అంకెను మార్చిన కూర్మగూడ వాసి మహ్మద్‌ రఫీయుద్దీన్‌ పోలీసులకు చిక్కాడు. సాంకేతిక ఆధారాలతో అతడిని పట్టుకున్న ట్రాఫిక్‌  అధికారులు చాదర్‌ఘాట్‌ పోలీసులకు అప్పగించినట్లు సంయుక్త పోలీసు కమిషనర్‌ డి.జోయల్‌ డెవిస్‌ శుక్రవారం వెల్లడించారు.

 రఫీయుద్దీన్‌ వాహనం అసలు రిజిస్ట్రేషన్‌ నెంబర్‌ టీజీ 11 ఏ 1698 కాగా... దానిని తన నెంబర్‌ ప్లేట్‌పై టీజీ 11 ఏ 1898గా మార్చాడు. దీంతో ఇతడు చేసే ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన ఈ–చలాన్లు అన్నీ ‘1898’ వాహనం యజమాని అయిన పద్మానగర్‌ వాసి షహీన్‌ బేగంకు వెళ్తున్నాయి. దీంతో ఆమె ఈ విషయాన్ని ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ మార్పును సీరియస్‌గా తీసుకున్న అధికారులు సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడు రఫీయుద్దీన్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని చాదర్‌ఘాట్‌ పోలీసులకు అప్పగించారు. అతడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేసి విడిచిపెట్టారు.

 ఇదిలా ఉండగా... ఇలాంటిదే మరో ఉదంతం జూబ్లీహిల్స్‌ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన వడ్లమూడి సురేష్  కుమార్‌ మధురానగర్‌లో ఉంటూ ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ–చలాన్లను తప్పించుకోవడానికి కొన్నాళ్లుగా తన ద్విచక్ర వాహనానికి నకిలీ నెంబర్‌ ప్లేట్‌ అమర్చి తిరుగుతున్నాడు. జూబ్లీహిల్స్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఈ విషయం బయటపడటంతో వాహనాన్ని సీజ్‌ చేసిన ట్రాఫిక్‌ ఎస్సై కే నర్సింహారావు శాంతిభద్రతల విభాగం ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు. సురేష్  పై చీటింగ్‌ కేసు నమోదు చేసిన అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

అనుమానం ఉంటే ఫిర్యాదు చేయండి: 
నకిలీ లేదా మార్పుచేర్పులు చేసిన నంబర్‌ ప్లేట్ల వినియోగం నేరం. అలాంటి వారిపై భారతీయ న్యాయ సంహితతో పాటు మోటార్‌ వాహనాల చట్టం ప్రకారం కేసులు నమోదు అవుతాయి. ఇలాంటి వాహనాలను గుర్తించడానికి ఏఎన్‌పీఆర్‌ సిస్టంతో కూడిన పరిజ్ఞానాన్ని వాడుతున్నాం. ఎవరైనా తమ వాహన రిజి్రస్టేషన్‌ నెంబర్‌ ప్లేట్‌ దుర్వినియోగం అవుతున్నట్లు అనుమానం వస్తే వెబ్‌సైట్‌ ((https://echallan.tspolice.gov.in),ఈ–మెయిల్‌  (echallanhelpdesk.hyd@gmail.com), ట్రాఫిక్‌ వాట్సాప్‌ నం.8712661690 ద్వారా ఫిర్యాదు చేయండి. 
– జోయల్‌ డెవిస్, ట్రాఫిక్‌ చీఫ్‌ 

photo 1

'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. ధనా ధన్‌ ధోని, ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీతో సరదాగా టాలీవుడ్ నటుడు రాజా రవీంద్ర (ఫోటోలు)
photo 4

ఉదయ్ కిరణ్ హీరోయిన్ అనితా బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ నటి అభినయ పెళ్లికి ఏడాది.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ (ఫోటోలు)

Gujarat Titans Win Against KKR In IPL 2026 1
Video_icon

మళ్లీ అదే కథ! పరాజయాల వైపు KKR
YSRCP Ambati Rambabu Hunger Strike In Guntur 2
Video_icon

అంబటి రాంబాబు నిరాహార దీక్ష
US President Trump Says Thanks To Iran 3
Video_icon

ఇరాన్ గుడ్ న్యూస్.. తెరుచుకున్న హార్ముజ్
YS Jagan Briefly Explanation About Loss Of MP Seats For South States 4
Video_icon

దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వాటిల్లే నష్టాలపై YS జగన్ సంచలన పోస్ట్
Varudu Kalyani Reacts On Womens Reservation Bill Defeated In Lok Sabha 5
Video_icon

వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు.. వరుదు కళ్యాణి రియాక్షన్
