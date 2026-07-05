 మమ్మల్ని ఆపడానికి ప్రభుత్వం అనేక కుట్రలు చేసింది: కేటీఆర్‌ | KTR Alleges Government Tried To Block Kannepalli Visit, Demands Lifting Of Godavari Waters | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మమ్మల్ని ఆపడానికి ప్రభుత్వం అనేక కుట్రలు చేసింది: కేటీఆర్‌

Jul 5 2026 3:51 PM | Updated on Jul 5 2026 4:28 PM

KTR comments at Kannepalli Tour

కన్నెపల్లికి తాము రాకుండా ఆపడానికి ప్రభుత్వం అనేక కుట్రలు చేసిందని తెలంగాణ మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ చెప్పారు. ఆదివారం భూపాలపల్లి జిల్లా కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్‌ను వెళ్లిన కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ నేతలు వృథాగా పోతున్న జలాలను పరిశీలించారు. కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ ద్వారా సముద్రంలో వెళ్తున్న నీటిని ఎత్తిపోయాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ మాట్లాడుతూ... ‘‘తుమ‍్మిడిహెట్టి కోసం మహారాష్ట్రతో జలదౌత్యం చేశాం. నీళ్లు పల్లమెరుగు అనే నానుడిని తప్పు అని కేసీఆర్‌ నిరూపించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపి నీళ్లు తీసుకొచ్చాం. నీళ‍్లు ఎత్తేలా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచాలి. ఈ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్‌ ఇచ్చిన వరం కాళేశ్వరం’’ అని తెలిపారు. 
 

 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒకప్పటి హీరోయిన్ ఇప్పుడు షాకిచ్చేలా.. గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 2

కొండపాక శ్రీ సత్య సాయి సంజీవని ఆసుపత్రిలో విజయ్ దేవరకొండ (ఫొటోలు)
photo 3

బుల్లితెర భామ జ్యోతి పూర్వాజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

30ల్లో ఫ్రెండ్‌షిప్ ఇలా.. ఈ హీరోయిన్ గుర్తుందా? (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 05 - 12)

Video

View all
Natural Star Nani Injured In Paradise Movie Shooting 1
Video_icon

చేతికి బ్యాండేజ్.. నాని కి ఏం జరిగిందంటే.?
Why DMart Shares Fell After Q1 Update 2
Video_icon

డీమార్ట్ స్టాక్ భారీ పతనం.. ఒక్క అప్డేట్ తో వేల కోట్లు ఆవిరి
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 04 July 2026 3
Video_icon

పొలిటికల్ గజిని.. తిక్కుంది.. కాని లెక్క లేదు
Big Question Debate On Chandrababu Conspiracy On SIR 4
Video_icon

SIRపై అనుమానాలు..YSRCP ఓట్లు తొలగించే కుట్ర! RDOలతో చంద్రబాబు వీడియో కాల్
Prakash Raj Strong Reaction On His Audio With Prashna Ravan 5
Video_icon

నాది రావణ్ ది ఆడియో లీక్.. ప్రకాష్ రాజ్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Advertisement
 