 అందుకే ఐబొమ్మ అని పేరు పెట్టా: ఇమ్మడి రవి | Ibomma Case: Ravi Sensational Confession In Second Round Police Custody | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అందుకే ఐబొమ్మ అని పేరు పెట్టా: ఇమ్మడి రవి

Nov 29 2025 6:00 PM | Updated on Nov 29 2025 6:27 PM

Ibomma Case: Ravi Sensational Confession In Second Round Police Custody

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సినీ పైరసీ కేసులో ఇమ్మడి రవి రెండవ విడత పోలీసు కస్టడీ ముగిసింది. మూడు రోజులపాటు జరిగిన నిందితుడి మెయిల్స్‌ నుంచి కీలక సమాచారాన్ని సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు సేకరించారు. ఐబొమ్మ, బప్పం వెబ్‌సైట్‌లలో మొత్తం 21 వేల సినిమాలు అప్‌లోడ్‌ అయినట్లు గుర్తించారు. అంతేకాదు.. ఫైరసీకి సంబంధించిన అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ గురించి రవి సైబర్‌ పోలీసులకు వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. 

పోలీసుల విచారణలో రవి తెలిపిన వివరాలు.. విశాఖలో సినిమాను బొమ్మ అనేవాళ్లం. ఐ బొమ్మ అంటే ఇంటర్నెట్‌ బొమ్మ. ఇంటర్నెట్‌లో బొమ్మ చూపిస్తున్నాం కదా.. అందుకే అలా పేరు పెట్టా. అలాగే మరో వెబ్‌సైట్‌ బప్పంగా మొదట అనుకున్న పేరు అది కాదు. బలపం అని పేరు పెడదామని అనుకున్నాం. కానీ, డొమైన్‌ నేమ్‌లో ఎల్‌(L) అనే అక్షరంతో సాంకేతిక సమస్యలు వచ్చాయి. అందుకే బప్పం అని పెట్టాల్సి వచ్చింది. 

పైరసీ వెబ్‌సైట్స్‌ నుంచే సినిమాలు రికార్డు చేశాం. ఓటీటీల్లో వచ్చే కంటెంట్‌ను సైతం రికార్డింగ్‌ చేయగలిగాం. అలా రికార్డింగ్‌ చేసిన సినిమా ఆడియో.. వీడియో క్వాలిటీ పెంచేందుకు కరేబియన్‌ దీవుల్లో ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ వాళ్లతో ఒప్పందం చేసుకున్నాం. అలాగే తాను అప్‌లోడ్‌ చేసిన సినిమాలను టెలిగ్రామ్‌ చానెల్స్‌ నుంచి సేకరించినవే అని రవి ఒప్పుకున్నాడు.

ఇక.. రవి మెయిల్స్‌లో స్పామ్, హైడ్ ఫైల్స్‌లోనే డాటా మొత్తం దాటి ఉన్నట్లు సీసీఎస్‌ పోలీసులు గుర్తించారు. అలాగే ప్రహ్లద్ అనే వ్యక్తి గురించి వివరాలు సేకరించారు. తాము ఎన్జిల ఆన్లైన్ ద్వారానే కనెక్ట్ అయ్యామని రవి తెలిపాడు. అయితే ఆ లింకును సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు చూపించగా అంతలోపే లింక్ రివోక్ అయ్యాయి. దీంతో వాటిని సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. 

రెండో విడత కస్టడీ మొదటిరోజు విచారణలో.. ఎన్జీల నెట్‌వర్క్‌, ఆర్థిక వ్యవహారాలపై కీలక లీడ్‌ను పోలీసులు సంపాదించారు. ఐపీ మాస్క్ చేసి అనధికారిక వెబ్ సైట్స్ నిర్వహిస్తున్నా ముఠాలపై ఆరా తీశారు. రెండో రోజు విచారణలో మాత్రం రవి సరిగ్గా నోరు విప్పలేదు. పైగా.. బయటకు రాగానే మంచి పనులు చేస్తానంటూ పోలీసులతో అన్నట్లు సమాచారం. మొత్తంగా.. మూడు రోజులపాటు సాగిన రెండో విడత కస్టడీ నేటితో పూర్తైంది. దీంతో రవిని నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరుపరిచి.. అక్కడి నుంచి చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు. మరోసారి కస్టడీ కోరతారా? అనేదానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. సినీ పైరసీ కేసులో ఐపీ మాస్క్ లింక్స్ పై త్వరలోనే పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
      photo 2

      ఫ్రెండ్స్‌తో హీరోయిన్ అనిక బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
      photo 3

      హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ..ఫోటో దిగాలంటే రూ. 10 లక్షలు! (ఫొటోలు)
      photo 4

      ఇఫీ ముగింపు వేడుకల్లో రజనీ, రిషబ్‌ శెట్టి సందడి (ఫొటోలు)
      photo 5

      హైదరాబాద్ : గరుడవేగ ఈ సైక్లింగ్ పోటీల ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Cyclone Ditwah Live Updates 1
      Video_icon

      Cyclone Ditwah: బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న దిత్వా తుపాను
      Anantapur Mayor Muhammad Waseem Saleem Challenge To TDP MLA Daggupati Prasad 2
      Video_icon

      వీకెండ్ ఎమ్మెల్యే.. నీకు దమ్ముంటే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ కు మేయర్ మహమ్మద్ వసీం ఛాలెంజ్
      123 Dead in Cyclone Ditwah Effect in Sri Lanka 3
      Video_icon

      Sri Lanka: భారీ తుఫాను విధ్వంసం 123 మంది మృతి
      Ambati Rambabu Funny Comments On Janasena Allegations In Pawan Kalyan Tour 4
      Video_icon

      పవన్ పర్యటనలో ఆగంతకుడు అంటూ జనసేన "క్యామెడీ" అంబటి రాంబాబు సెటైర్లే సెటైర్లు
      Australian PM Anthony Albanese Marries Jodie Haydon 5
      Video_icon

      62 ఏళ్ల వయస్సులో పెళ్లి చేసుకున్న ప్రధాని
      Advertisement
       