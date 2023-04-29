వీడియోలు: వానొచ్చేనంటే.. వరదనే వస్తది!.. ట్రెండింగ్లో హైదరాబాద్ వానలు
ట్విటర్ ట్రెండింగ్లో హైదరాబాద్రెయిన్స్ #HyderabadRains రెండో ప్లేస్ నుంచి పైపైకి పోతోంది. శనివారం ఉదయం రెండున్నర గంటలపాటు గట్టిగా దంచికొట్టిన వానకి.. నగరంలోని దుస్థితి తెలియజేస్తూ పోస్ట్ చేస్తున్న వీడియోలు, ఫొటోల తాలుకా ఎఫెక్ట్ ఇది. కేవలం విపక్ష నేతలే కాదు.. నగర పౌరులు కూడా ఈ ట్రెండింగ్లో పాల్గొని తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
‘‘వాన పడితే.. అక్కడక్కడ నీళ్లు నిలవడం సహజం. మహా మహా నగరాలకే అది తప్పదు. ఆ మాత్రం దానికే అతిచేస్తార’ని ఆ మధ్య ఓ మంత్రి మీడియాకు చురకలు అంటించాననుకున్నారు. కానీ, ఇప్పుడు కురిసింది ఎండకాలంలో కురిసిన అకాల వర్షం.. అదీ కొద్దిసేపు కురిస్తేనే నగరం చెరువులను తలపించింది. ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరిపోయింది.
Cars and Two Wheelers washed away near Padma Colony, Nallakunta near the overflowing drain, due to sudden downpour in Hyderabad today. Alerts to @GHMCOnline , @GadwalvijayaTRS, @KTRBRS .#HyderabadRains #Hyderabad #HeavyRains #HeavyRain pic.twitter.com/SKeA2AgOjA
— Surya Reddy (@jsuryareddy) April 29, 2023
కాళేశ్వరం మొదటి ఫలితం హైదరాబాద్ కి అందినట్లుందిగా! #Hyderabad#HyderabadRains #Telangana pic.twitter.com/En2EuPyT92
— Manpreet Singh (@manpreetstweet) April 29, 2023
రాంనగర్, మైండ్స్పేస్.. ఇలా పలు చోట్ల ఏకంగా వరద ఉధృతికి టూవీలర్లు కొట్టుకుపోయి నాలాలో కలిసిపోయిన పరిస్థితి. తిండికి, తాగునీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. విద్యుత్ సరఫరా, రవాణ వ్యవస్థకి అంతరాయం ఏర్పడింది. వీటి సంగతి సరే.. జీహెచ్ఎంసీ మ్యాన్హోల్ నిర్లక్ష్యానికి ఓ పసికందు ప్రాణం బలైంది.
This is the place where Mounika fell, washed away and died.#HyderabadRains pic.twitter.com/Y8crnbaVMn
— Nellutla Kavitha (@iamKavithaRao) April 29, 2023
Heavy rain in #Hyderabad this early morning #HyderabadRains pic.twitter.com/i3xrnQYY5A
— Swetcha Votarkar (@swetchajourno) April 29, 2023
మీడియా సంగతి సరే.. మరి ఆ మంత్రిగారు పౌరులు వ్యక్తం చేస్తున్న సోషల్ మీడియా నిరసనలపై ఏం సమాధానం ఇస్తారో!. అసలే ఈ మధ్య వానాకాల సమీక్ష సైతం నిర్వహించారాయన. మరి ముందుంది వానా కాలం. పరిస్థితి ఇంకా ఎంత నరకంగా ఉండబోతుందో అనే ఊహతో ఇప్పటి నుంచే భయపడిపోతున్నారు నగరవాసులు.
Stay indoors and stay safe in #HyderabadRains 😲😲😲 pic.twitter.com/NVk0yzeyrs
— Raghav Chaturbedi (@RaghavChaturbe2) April 29, 2023
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