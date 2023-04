ట్విటర్‌ ట్రెండింగ్‌లో హైదరాబాద్‌రెయిన్స్‌ #HyderabadRains రెండో ప్లేస్‌ నుంచి పైపైకి పోతోంది. శనివారం ఉదయం రెండున్నర గంటలపాటు గట్టిగా దంచికొట్టిన వానకి.. నగరంలోని దుస్థితి తెలియజేస్తూ పోస్ట్‌ చేస్తున్న వీడియోలు, ఫొటోల తాలుకా ఎఫెక్ట్‌ ఇది. కేవలం విపక్ష నేతలే కాదు.. నగర పౌరులు కూడా ఈ ట్రెండింగ్‌లో పాల్గొని తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

‘‘వాన పడితే.. అక్కడక్కడ నీళ్లు నిలవడం సహజం. మహా మహా నగరాలకే అది తప్పదు. ఆ మాత్రం దానికే అతిచేస్తార’ని ఆ మధ్య ఓ మంత్రి మీడియాకు చురకలు అంటించాననుకున్నారు. కానీ, ఇప్పుడు కురిసింది ఎండకాలంలో కురిసిన అకాల వర్షం.. అదీ కొద్దిసేపు కురిస్తేనే నగరం చెరువులను తలపించింది. ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరిపోయింది.

Cars and Two Wheelers washed away near Padma Colony, Nallakunta near the overflowing drain, due to sudden downpour in Hyderabad today. Alerts to @GHMCOnline , @GadwalvijayaTRS, @KTRBRS .#HyderabadRains #Hyderabad #HeavyRains #HeavyRain pic.twitter.com/SKeA2AgOjA

— Surya Reddy (@jsuryareddy) April 29, 2023