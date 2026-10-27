 ‘ఇయర్‌ఫోన్లు’ కాదు ప్రమాద ఘంటికలు : సజ్జనార్‌ హెచ్చరిక | Hyderabad PC Sajjanar Warns against Using Earphones near Railway Tracks | Sakshi
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‘ఇయర్‌ఫోన్లు’ కాదు ప్రమాద ఘంటికలు : సజ్జనార్‌ హెచ్చరిక

Oct 27 2026 6:08 PM | Updated on Oct 27 2026 6:16 PM

Hyderabad PC Sajjanar Warns against Using Earphones near Railway Tracks

సాక్షి, హైదరాబాద్‌:  హైదరాబాద్‌  పోలీసు కమిషనర్‌ ఐపీఎస్‌ వీసీ సజ్జనార్‌ మరో  విషాదంతో  కూడిన సందేశాత్మక కథనాన్ని పంచుకున్నారు. ఇయర్‌ ఫోన్లు పెట్టుకుని అజాగ్రత్తగా ఉండట వల్లన వచ్చే అనర్థాల గురించి ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా రైల్వే ట్రాక్‌ల దగ్గర నడుస్తున్నప్పుడు లేదా వాహనాలు నడుపుతున్నప్పుడు ఇయర్‌ఫోన్‌లు వాడటం వల్ల కలిగే పరధ్యాన ప్రమాదాలను సజ్జనార్ ఎత్తిచూపారు. నిండు జీవితం కంటే ఆ ఫోన్ కాల్ అంత అత్యవసరమా, ఇంట్లో ఎదురుచూసే కుటుంబ సభ్యుల కంటే ఆ పాటలు అంత ముఖ్యమైనవా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. 
 

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