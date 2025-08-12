చందానగర్‌: నగల దుకాణంలో దొంగల ముఠా కాల్పులు

సాక్షి, హైదరాబాద్: చందానగర్లో పట్టపగలే దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. ఓ నగల షాపులోకి చొరబడి భారీ చోరీకి ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలో రెండు రౌండ్ల కాల్పులు జరపగా.. ఓ వ్యక్తి గాయపడడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే..
మంగళవారం ఉదయం చందానగర్లో కాల్పుల కలకలం రేగింది. ఖజానా జ్యువెలరీ షాపులోకి చొరబడ్డ ఓ ముఠా.. లాకర్ తాళాలు ఇవ్వాలంటూ గన్ చూపించి సిబ్బందిని బెదిరించారు. అందుకు సిబ్బంది అంగీకరించకపోవడంతో.. కాల్పులకు దిగారు. ఈ కాల్పుల్లో సిబ్బందిలో ఒకరికి బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. దాడి సమయంలో నగల షాపులోకి సీసీకెమెరాలను దొంగలు ధ్వంసం చేశారు. బంగారు ఆభరణాలకు సంబందించిన స్టాల్స్ పగలగొట్టారు.
అయితే.. సిబ్బంది చాకచక్యంగా అందించిన సమాచారంలో పోలీసులు దుకాణం వద్దకు చేరుకున్నారు. దీంతో ఆ ముఠా అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. గ్యాంగ్లో మొత్తం ఆరుగురు ఉన్నట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. గాయపడిన వ్యక్తిని ఆస్పత్రికి పోలీసలు తరలించారు. మొత్తం పది బృందాలుగా ఏర్పడిన పోలీసులు దొంగల కోసం గాలింపు చేపట్టారు. అదే సమయంలో.. సైబరాబాద్ సీపీ జిల్లా సరిహద్దు పోలీసులను అప్రమత్తం చేశారు.