 ఇందులో ఏ ఒక్కటి లేకున్నా ఓటు పోతుంది జాగ్రత్త! | Documents Required For The Voter List | Sakshi
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ఇందులో ఏ ఒక్కటి లేకున్నా ఓటు పోతుంది జాగ్రత్త!

Jul 6 2026 1:52 PM | Updated on Jul 6 2026 1:52 PM

Documents Required For The Voter List

‘సర్‌’ కార్యక్రమం జిల్లా వ్యాప్తంగా జరుగుతోంది. సర్‌ ప్రక్రియలో భాగంగా వ లస వెళ్లినా, చనిపోయినా, డబుల్‌ ఎంట్రీ ఉన్నా ఆ ఓట్లు తొలగిస్తారు. అయితే ఏమరపాటుగా ఉన్నా సరే ఓటు పోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఈ ప్రక్రియపై అవగాహన తప్పనిసరి.

ఓటర్లు ఏం చేయాలంటే..

  • బీఎల్‌ఓ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఓటరుకు వారి ఫొటో వివరాలు ముద్రించిన రెండు ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారాలు ఇస్తారు.

  • 2002 ఓటర్ల జాబితాలో పేరున్న వారు ఆ వివరాలను ఆ పత్రంలో పేర్కొనాలి. పేరు లేకపోతే తల్లిదండ్రులు, భార్య, భర్త, లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు ఉంటే ఆ వివరాలు పొందుపరచాలి.

  • పుట్టిన తేదీ, ఆధార్‌, మొబైల్‌ నంబర్లు, తండ్రి /లేదా సంరక్షకుడి పేరు, తల్లి, భార్య, భర్త పేరు, వారి ఫొటొ గుర్తింపు కార్డు (ఎపిక్‌) నంబర్‌ నింపాలి.

  • కొత్తగా దిగిన పాస్‌పోర్టు సైజ్‌ కలర్‌ ఫొటోలు రెండు ఇవ్వాలి.

  • పూర్తిచేసిన పత్రాలను ఒకటి బీఎల్‌ఓ తీసుకుని, మరోదానిపై సంతకం చేసి ఓటరుకు రశీదుగా అందిస్తారు.

  • ఓటర్ల తరఫున వేరే వ్యక్తులు ఈ ఫారాలు అందిస్తే బంధుత్వం పేర్కొనాలి.

  • 40 ఏళ్లు దాటి, వారసత్వ డాక్యుమెంట్లు లేకపోతే భయపడాల్సిన పని లేదు. వారి తల్లిదండ్రుల లేదా బంధువుల ఓటరు కార్డు నంబర్‌, లేదా ఆధార్‌, ఇతర గుర్తింపు కార్డు వివరాలు ఇస్తే సరిపోతుంది.

అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే..

  • ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సిద్ధం చేసుకోవాలి.

  • ఈ నెల 21న విడుదల చేసే ముసాయిదా జాబితాలో పేరు లేకపోతే ఆగస్టు 20లోగా అభ్యంతరం తెలియజేయాలి.

  • వాటిని పరిష్కరించి సెప్టెంబర్‌ 22న తుది జాబితా విడుదల చేస్తారు.

  • బీఎల్‌ఓలు ఇంటిని మూడు సార్లు సందర్శించిన్పటికీ ఓటరు అందుబాటులో లేకపోతే ఆ ఇంటికి నోటీసుల అతికించి, ఓటు తొలగింపుపై ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తారు.

  • అందుబాటులో లేని కారణంగా ఏ ఒక్కరి ఓటు హక్కును తొలగించేందుకు బీఎల్‌ఓలు ప్రతిపాదించకూడదు. ఓటు తొలగితే ఫారం–6 ద్వారా ఓటు నమోదుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

  • 12 రకాల ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో ఏదీ లేకపోతే ఓటు హక్కు కోల్పోతారు.

  • 2002 ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేని వారు, 18 ఏళ్లు నిండిన కొత్త ఓటర్లు 12 రకాల డాక్యుమెంట్లలో ఏదో ఒకటి సమర్పిస్తే ఓటు నమోదు చేస్తారు.

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