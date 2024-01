అశ్వమెక్కి.. ఆర్డర్‌ అందించి

హైదరాబాద్:నగరంలో మంగళవారం పెట్రోలు కొరత కారణంగా...ఓ జొమాటో డెలివరీ బాయ్‌ ఏకంగా గుర్రాన్ని అద్దెకు తీసుకుని ఫుడ్‌ డెలివరీ చేశాడు. పాతబస్తీకి చెందిన మహ్మద్‌ ఇర్ఫాన్‌ రోజుమాదిరిగానే జొమాటోలో ఆర్డర్లు స్వీకరించగా..బైకులో పెట్రోల్‌ అయిపోయింది.

బంకులు మూతపడడంతో సమీపంలోని ఓ వ్యక్తి వద్ద రూ.500 అద్దెకు ఓ అశ్వాన్ని తీసుకుని ఆర్డర్లు డెలివరీ చేశాడు. సైదాబాద్‌లోని ఇంపీరియల్‌ హోటల్‌లో పార్శిల్‌ తీసుకుని చంచల్‌గూడలో కస్టమర్‌కు అందించేందుకు వెళ్తుండగా ‘సాక్షి’ ప్రతినిధి పలకరించగా..పై విషయాలు వెల్లడించాడు.

#Zomato Agent Delivers Food On Horse after the pumps ran out of petrol#TruckDriversProtest #HitandRunLaw #petrolpump pic.twitter.com/wqbfbAqaUo

— rajni singh (@imrajni_singh) January 3, 2024