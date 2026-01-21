 ‘పెద్ద వాళ్ల మెప్పు కోసమే భట్టిపై తప్పుడు కథనాలు’ | Dalit Organizations Condemn Articles Written on Dy CM Bhatti | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘పెద్ద వాళ్ల మెప్పు కోసమే భట్టిపై తప్పుడు కథనాలు’

Jan 21 2026 5:57 PM | Updated on Jan 21 2026 6:08 PM

Dalit Organizations Condemn Articles Written on Dy CM Bhatti

హైదరాబాద్‌:  తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కపై దురుద్దేశ పూర్వకంగానే ఏబీఎన్‌ కథనాలు రాసిందని దళిత సంఘాలు మండిపడ్డాయి. డిప్యూటీ సీఎంపై ఏబీఎన్‌ రాసిన తప్పుడు కథనాలను ఖండిస్తున్నామన్నారు. 

‘ఏబీఎన్‌ రాధాకృష్ణపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టాలి. భట్టిపై దురద్దేశపూర్వకంగాకథనాలు రాశారు. నైనీ బ్లాక్‌పై ఆంధ్రజ్యోతిది ఊహాజనిత వార్త. ఇంధన శాఖకు భట్టి అర్హలు కారని ఎలా రాస్తారు?, భట్టి ఎదుగుదలను అడ్డుకునేందుకు తప్పుడు కథనాలు. పెద్ద వాళ్ల మెప్పు కోసమే తప్పుడు వార్తలు రాశారు’ అని దళిత సంఘాలు  ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నవీన్ చంద్ర, ఖుష్బూ (ఫొటోలు)
photo 2

'చీకటిలో' ప్రీమియర్స్.. భర్తతో కలిసి శోభిత సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

'భర్త మహాశయులకు..' ఫేమ్ ఆషికా రంగనాథ్ సుకుమారంగా (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ రంగనాధస్వామి ఆలయాన్ని మీరు సందర్శించారా? (ఫొటోలు)
photo 5

రెండో ప్రెగ్నెన్సీ.. బేబీ బంప్‌తో పూర్ణ పోజులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Officials Demolished YSR Statue In Pendurthi 1
Video_icon

YSR విగ్రహాన్ని కాలువలో పడేసిన అధికారులు
Actress Krithi Shetty in Chiranjeevi and Bobby Movie Mega 158 2
Video_icon

చిరంజీవి మూవీలో కృతి శెట్టి లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసిందిగా..!
YS Jagan Mohan Reddy about Aarogyasri Scheme Growth 3
Video_icon

నాన్న ఆ రోజు ఆరోగ్యశ్రీని ఒక లెవల్ కు తెస్తే ఈ రోజు మనం వేరే లెవెల్ కి తెచ్చాం
YSRCP Kasu Mahesh Reddy Comments On YS Jagan Pinnelli Tour 4
Video_icon

Kasu Mahesh: త్వరలో పిన్నెల్లికి జగన్
KTR Funny Story On CM Revanth Reddy and Bhatti Vikramarka 5
Video_icon

స్కీముల పేరుతో స్కాములు సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంలపై కేటీఆర్ కేకు ముక్క కథ
Advertisement
 