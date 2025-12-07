 స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్‌కు హరీష్ రావు బహిరంగ లేఖ | BRS Leader Harish Rao open letter to Speaker Gaddam Prasad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్‌కు హరీష్ రావు బహిరంగ లేఖ

Dec 7 2025 9:05 AM | Updated on Dec 7 2025 9:05 AM

BRS Leader Harish Rao open letter to Speaker Gaddam Prasad

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్‌కు బీఆర్‌ఎస్‌ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు బహిరంగ లేఖ రాశారు. కాగా ఆ లేఖలో శాసనసభ నిబంధనలకు తిలోదకాలు చేస్తూ అసెంబ్లీ ప్రతిష్టను దిగజారుస్తున్నారంటూ హరీష్ మండిపడ్డారు.

రెండేళ్లు గడిచినా హౌస్ కమిటీల ఊసే లేదు. డిప్యూటీ స్పీకర్ నియామకాన్ని గాలికి వదిలేశారు. ఫిరాయింపులపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పును బేఖాతరు చేస్తున్నారు. రాతపూర్వక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం లేదని లేఖలో పేర్కొన్నారు.

హరీష్ రావు డిమాండ్స్
1.ఏడాదికి కనీసం 30 రోజుల పాటు అసెంబ్లీని నిర్వహించాలి.

2.ప్రశ్నోత్తరాలు, జీరో అవర్ నిర్వహణను సరిదిద్దాలి.

3.అన్-స్టార్డ్ ప్రశ్నలకు గడువులోగా సమాధానాలు ఇవ్వాలి.

4.అన్ని హౌస్ కమిటీలను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలి.

5.డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక ప్రక్రియను ప్రారంభించాలి.

6.ప్రివిలేజ్ కమిటీని పునరుద్ధరించి పెండింగ్ అంశాలను పరిష్కరించాలి.

7.సభలో నిబంధనలు, హుందాతనాన్ని పాటించాలి.

8.పెండింగ్‌లో ఉన్న అనర్హత పిటిషన్లపై రాజ్యాంగం, చట్టం తోపాటు న్యాయస్థానాల తీర్పులకు అనుగుణంగా వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు ( డిసెంబర్ 07-14)
photo 2

వైజాగ్‌ వన్డేలో టీమిండియా జయభేరి.. ఫ్యాన్స్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో ఏర్పాట్లపై అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
photo 4

రేపు హైదరాబాద్‌కు హీరో సల్మాన్ ఖాన్ (ఫోటోలు)
photo 5

#BiggBossTelugu9 ట్రెండింగ్‌లో 'తనూజ' (ఫోటోలు)

Video

View all
75 Percent Population In Severe Earthquake Zones 1
Video_icon

భారతదేశంలో మహా భూకంపం.. మరి కొద్ది రోజుల్లోనే!
Again Illegal Case Filed Against Sakshi Editor Dhanunjaya Reddy 2
Video_icon

సాక్షి గొంతు నొక్కే కుట్ర
Rammohan Naidu Incompetence Exposed Lakhs Of Passengers Suffer 3
Video_icon

ఒక్కడి చేతగానితనం.. లక్షల మందికి నరకం
Goa Night Club Tragedy 23 Lives Lost In Massive Cylinder Exposion 4
Video_icon

గోవాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 23 మంది మృతి
KTRs SHOCKING Reaction to Massive IndiGo Flight Cancellations 5
Video_icon

ఇండిగో విమానాల రద్దుపై కేటీఆర్ సంచలన కామెంట్స్
Advertisement
 