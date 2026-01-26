హైదరాబాద్: రాష్ట్ర స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఎస్ఐబీ) కేంద్రంగా చోటు చేసుకున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్కు సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు సంబంధించి సంతోష్కు సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది. రేపు(మంగళవారం, జనవరి 27వ తేదీ) విచారణకు రావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది.
ఈ కేసులో ఇప్పటికే కేటీఆర్, హరీశ్రావుకు నోటీసులు జారీ చేసి విచారించగా తాజాగా బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్కు సోమవారం(జనవరి 26వ తేదీ) నోటీసుల ఇచ్చింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు సిట్ కార్యాలయానికి విచారణకు హాజరు కావాలని స్పష్టం చేసింది.