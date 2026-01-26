 'బిగ్‌బాస్' సోనియా కుమార్తె బారసాల వేడుక (ఫొటోలు) | BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'బిగ్‌బాస్' సోనియా కుమార్తె బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)

Jan 26 2026 5:18 PM | Updated on Jan 26 2026 5:49 PM

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos1
1/9

తెలుగు బిగ్‌బాస్ షోతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి సోనియా..

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos2
2/9

కొన్నిరోజుల క్రితమే ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos3
3/9

ఇప్పుడు ఆ పాపకు వేడుకగా బారశాల నిర్వహించారు.

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos4
4/9

ఆ ఫొటోలని సోనియా తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos5
5/9

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos6
6/9

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos7
7/9

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos8
8/9

BIgg Boss Soniya Shares Her Daughter Cradle Ceremony Photos9
9/9

# Tag
Bigg Boss Soniya Akula shares daughter cradle ceremony Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'బిగ్‌బాస్' సోనియా కుమార్తె బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

వికసించిన పద్మాలు
photo 3

Medaram Jatara 2026 : మేడారం జాతరలో భారీ భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 4

‘మనశంకర వరప్రసాద్‌ గారు’ మూవీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ సక్సెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

గాజులరామారం : ఘనంగా చిత్తారమ్మ జాతర (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Tweet On 77th Republic Day 1
Video_icon

రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు.. జగన్ ట్వీట్

Vellampalli Srinivas Slams Chandrababu Lies On AP Job Calendar 2
Video_icon

జాతీయ మీడియా ముందు ఏపీ పరువు తీస్తున్నారు!
Jada Sravan Kumar Reveals Shocking Facts On Tirumala Laddu Issue 3
Video_icon

ఇప్పుడు ఏ చెప్పుతో కొట్టాలి మిమ్మల్ని.. జడ శ్రవణ్ షాకింగ్ నిజాలు
7 People Killed In Deadly Snowstorm At America 4
Video_icon

మంచు తుఫాన్ బీభత్సం.. ఏడుగురు మృతి
Chandrababu Warning To Officials In Chittoor 5
Video_icon

అడిగింది చెప్పు.. ఎక్స్ట్రాలు చెయ్యకు.. క్లాస్ పీకిన చంద్రబాబు

Advertisement