సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సాగర్‌ కె చంద్ర డైరెక్షన్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్‌, రానా దగ్గుబాటి లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న భీమ్లా నాయక్‌ చిత్రం ఈ నెల 25న రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 23న(బుధవారం) ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను నిర్వహిస్తోంది చిత్ర యూనిట్‌. ఇందుకోసం యూసఫ్ గూడ పోలిస్ గ్రౌండ్స్ వేదిక కానుంది. సాయంత్రం జరగబోయే ఈ ఈవెంట్‌ నేపథ్యంలో ఆ రూట్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించింది నగర పోలీస్‌ శాఖ.

భీమ్లా నాయక్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ సందర్భంగా రేపు మధ్యాహ్నం 2గం నుంచి రాత్రి 11గం వరకూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయని సీపీ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో మైత్రీవనం నుంచి యూసఫ్ గూడ చెక్‌పోస్ట్‌ వైపు వాహనాలకు అనుమతి నిరాకరిస్తారు. సవేరా ఫంక్షన్ హాల్, క్రిష్ణ కాంత్ పార్క్, కళ్యాణ్ నగర్, సత్యసాయి నిగమాగమం, కృష్టానగర్ మీదుగా వాహనాల మళ్లింపు ఉంటుంది.

#HYDTPinfo

Commuters, please make note of traffic restrictions/diversions in view of the Pre-Release Event of the Telugu movie "Bheemla Nayak" at 1st TSSP Bn. Grounds, Yousufguda on 23.02.2022.@JtCPTrfHyd pic.twitter.com/lUn348As8R

— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) February 22, 2022