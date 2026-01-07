 విడాకుల తర్వాత మళ్లీ కలవనున్న చహల్‌, ధనశ్రీ వర్మ..? | Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma reunite after divorce | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విడాకుల తర్వాత మళ్లీ కలవనున్న చహల్‌, ధనశ్రీ వర్మ..?

Jan 7 2026 8:59 AM | Updated on Jan 7 2026 9:14 AM

Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma reunite after divorce

భారత క్రికెటర్‌ యుజ్వేంద్ర చాహల్‌, కొరియోగ్రాఫర్–ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ ధనశ్రీ వర్మ విడాకుల తర్వాత మళ్లీ కలవనున్నారని తెలుస్తుంది. ‘ది 50’ అనే రియాలిటీ షోలో ఇద్దరూ జంటగా ఒకే వేదికపై కనిపించబోతున్నారని సమాచారం. ఈ విషయంపై అధికారిక సమాచారం లేనప్పటికీ.. సోషల్‌మీడియా కోడై కూస్తుంది.

‘ది 50’ షోలో చహల్, ధనశ్రీ పేర్లు టెంటేటివ్ లైనప్‌లో ఉన్నాయని సమాచారం. ఈ షోలో ఒర్రీ, ఎమివే బంటై, నిక్కీ తంబోలి, శ్వేతా తివారి, అంకితా లోఖండే, శివ్ ఠాకరే, కుషా కపిలా, శ్రీశాంత్, ఊర్ఫీ జావేద్, తాన్యా మిట్టల్, ఫైసల్ షేక్ వంటి ప్రముఖులు కూడా పాల్గొనబోతున్నారని తెలుస్తుంది.  

ఒకవేళ ది 50 షోలో చహల్, ధనశ్రీ కనిపిస్తే విడాకుల తర్వాత ఈ ఇద్దరు పబ్లిక్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై కలిసి కనిపించడం మొదటిసారి అవుతుంది.  

చహల్‌, ధనశ్రీ 2020లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. ఆతర్వాత కొద్దికాలం పాటు వీరి వివాహ బంధం సజావుగా సాగింది. కలిసి ఉన్నంతకాల​ం వీరు అనునిత్యం సోషల్‌మీడియాలో ఉండేవారు. అయితే ఏమైందో ఏమో తెలీదు కానీ వీరిద్దరు విడాకులకు అప్లై చేశారు. 18 నెలలు వేర్వేరుగా నివసించిన తర్వాత 2025లో వీరికి విడాకులు మంజూరయ్యాయి. బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టు పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు మంజూరు చేసింది. చహల్‌ రూ. 4.75 కోట్ల భరణం చెల్లించినట్లు సమాచారం.

విడాకుల తర్వాత వీరిద్దరి మధ్య కొంతకాలం పాటు సోషల్‌మీడియా వార్‌ జరిగింది. ఒకరి వ్యాఖ్యలకు ఒకరు కౌంటర్లిస్తూ పోయారు. ఈ క్రమంలో చహల్‌ RJ మహ్వష్‌తో డేటింగ్ చేస్తున్నాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇద్దరూ పబ్లిక్‌లో కనిపించడం, ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌ల్లో మహ్వష్ చహల్‌కు సపోర్ట్ చేయడం ఈ రూమర్స్‌కు బలం చేకూరుస్తున్నాయి.

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

మాదాపూర్ లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

నుమాయిష్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో లేడీస్‌ డే వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

గోవాలో బీచ్ ఒడ్డున హీరోయిన్ రాశీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

కత్రినా కైఫ్ చెల్లిని ఎప్పుడైనా చూశారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Twist In Wife Killed Husband Case In Nizamabad 1
Video_icon

2 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ డబ్బు కోసం భర్తను చంపిన భార్య

YSRCP New Coordinators Appointed 2
Video_icon

YSRCP కొత్త సమన్వయకర్తలు వీళ్లే..
Private Travel Bus Fire Accident In Kovvuru 3
Video_icon

మంటలకు పూర్తిగా దగ్ధమైన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు
Bus Driver About How Accident Happened 4
Video_icon

కొద్దిలో తప్పిన భారీ ప్రమాదం.. బస్సు డ్రైవర్ ఏమన్నాడంటే!
AP Debts Reached Staggering 3 Lakh Crores 5
Video_icon

ఆంధ్రా అప్పు ఏకంగా 3లక్షల కోట్లు
Advertisement
 