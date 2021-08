న్యూఢిల్లీ: అండర్-20 ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్‌ పోటీల్లో భారత్‌ తరఫున లాంగ్ జంప్ ఈవెంట్‌లో 17 ఏళ్ల షైలీ సింగ్ రజత పతకం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఆనందంలో ఆమె మైమరిచి చిందేసిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో షైలీ చేసిన డ్యాన్స్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతూ, కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. పంజాబ్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన షైలీ.. నైరోబి ప్రపంచ జూనియర్‌ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్‌ పోటీల్లో 6.59 మీటర్లు దూకి రజతం సాధించింది.

#WorldAthleticsU20 Silver Medalist #ShailiSingh celebrates her glorious return by dancing on the tune of a Punjabi song at SAI, Bangalore

Take a look 😀@ianuragthakur @NisithPramanik @YASMinistry @IndiaSports @DGSAI @afiindia @Adille1 @NsscSai @ddsportschannel @AkashvaniAIR pic.twitter.com/hWzuezycEL

— SAI Media (@Media_SAI) August 27, 2021