ఐపీఎల్ 2022 మెగా వేలం రెండో రోజు(ఫిబ్రవరి 13) స‌ందర్భంగా రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ ఫ్రాంచైజీ డైరెక్ట‌ర్ కుమార సంగ‌క్క‌ర వింత ప్రవర్తన పలు అనుమానాలకు తావిచ్చింది. ఇంగ్లండ్‌ ఆటగాడు జోఫ్రా అర్చర్‌కు సంబంధించి లైవ్‌ అక్షన్‌ జరుగుతుండగా సంగక్కర ప్రవర్తించిన తీరుపై ప్రస్తుతం క్రికెట్‌ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. ప్రత్యర్ధి జట్లకు సైగలు చేస్తూ.. ఆర్చర్‌ ధర అమాంతంగా పెరిగిపోయేలా చేసిన సంగక్కర చీటింగ్‌కు పాల్ప‌డ్డాడ‌ని సోషల్‌మీడియా కోడై కుస్తుంది. ఇందుకు త‌గిన ఆధారాలు కూడా ల‌భించడంతో అభిమానులు సంగ‌క్క‌రపై విమ‌ర్శ‌లు గుప్పిస్తున్నారు. దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడిగా బాధ్యతాయుత‌మైన ప‌ద‌విలో ఉండి ఇలా ప్రవర్తించడమేంట‌ని ప్ర‌శ్నిస్తున్నారు.

Sanga was trying to convince other teams to increase the bid 😏 pic.twitter.com/H6GRKU1Myk

— ᧁꪖꪊ᥅ꪖꪜ  (@ImGS_08) February 13, 2022