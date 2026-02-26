వైభవ్‌ సూర్యవంశీ విధ్వంసం.. దంచికొట్టిన అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌

భారత యువ క్రికెట్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో మెరిశాడు. ఐపీఎల్-2026 టోర్నమెంట్ ఆరంభానికి ముందే తన బ్యాట్ పవర్ ఏమిటో ఇంకోసారి చాటిచెప్పాడు. డీవై పాటిల్ టీ20 కప్ 2026 టోర్నీలో భాగంగా ఈ బిహారీ పిల్లాడు.. ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు.
డీవై పాటిల్ బ్లూ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం
ముంబై వేదికగా జరిగే ఈ టీ20 లీగ్లో డీవై పాటిల్ బ్లూ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ (Vaibhav Suryavanshi).. గురువారం నాటి మ్యాచ్లో ఇండియన్ నావీ జట్టుపై చితక్కొట్టాడు. కేవలం 14 బంతుల్లోనే అర్ద శతకం పూర్తి చేసుకున్న ఈ లెఫ్టాండ్ బ్యాటర్.. మొత్తంగా 19 బంతుల్లో 63 పరుగులు సాధించాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం
వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇన్నింగ్స్లో ఏడు ఫోర్లు, ఐదు సిక్సర్లు ఉండటం విశేషం. వరుణ్ చౌదరి బౌలింగ్లో ఒకే ఓవర్లో వైభవ్ 20 పరుగులు పిండుకోవడం మరో హైలైట్. ఇక వైభవ్తో పాటు అర్జున్ టెండుల్కర్ సైతం అద్భుత అజేయ అర్ధ శతకంతో ఆకట్టుకున్నాడు. కేవలం 29 బంతుల్లోనే 55 పరుగులు సాధించాడు.
దంచికొట్టిన అర్జున్ టెండుల్కర్
వైభవ్, అర్జున్ ధనాధన్ దంచికొట్టడంతో డీవై పాటిల్ బ్లూ జట్టు ఇండియన్ నేవీ జట్టును ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. కాగా డీవై పాటిల్ బ్లూ జట్టుకు శశాంక్ సింగ్ (Shashank Singh) కెప్టెన్గా ఉండగా.. ఐపీఎల్ స్టార్లు యశ్ ధుల్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, జితేశ్ శర్మ, మయాంక్ యాదవ్ కూడా జట్టులో భాగంగా ఉన్నారు.
Arjun Tendulkar hitting sixes for fun in the DY Patil tournament.
He can give finishing touches for LSG in IPL.
After coming to LSG , he becomes a different beast 🥵 pic.twitter.com/hwHTiQwaQz
— Rupesh Kumar (@drona_17) February 26, 2026
కాగా వైభవ్ సూర్యవంశీ ఫార్మాట్లకు అతీతంగా విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో అలరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. భారత్ అండర్-19 జట్టు తరఫున చివరగా వరల్డ్కప్ బరిలో దిగిన ఈ పద్నాలుగేళ్ల పిల్లాడు.. ఇంగ్లండ్తో ఫైనల్లో భారీ శతకం (80 బంతుల్లో 175) బాది భారత్కు టైటిల్ అందించాడు.
ప్రస్తుతం డీవై పాటిల్ టీ20 కప్ టోర్నీతో బిజీగా ఉన్న వైభవ్.. తదుపరి ఐపీఎల్-2026లో రాజస్తాన్ రాయల్స్ తరఫున బరిలో దిగుతాడు. ఇదిలా ఉంటే.. ఫిబ్రవరి 22న నవీ ముంబైలో మొదలైన డీవై పాటిల్ టీ20 కప్ 2026.. మార్చి 6న ఫైనల్తో ముగియనుంది. ఇందులో 16 జట్లు భాగంగా ఉన్నాయి.