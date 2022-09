యూఎస్‌ ఓపెన్‌ 2022లో భాగంగా నాలుగో రోజు పెద్దగా ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు కాలేదు. స్పెయిన్‌ బుల్‌ రాఫెల్‌ నాదల్‌ ప్రిక్వార్టర్స్‌కు చేరుకున్నాడు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన రెండో రౌండ్‌ మ్యాచ్‌లో నాదల్‌.. ఇటలీకి చెందిన ఫాబియో ఫోగ్నినిని 2-6, 6-4, 6-2, 6-1తేడాతో చిత్తు చేసి మూడోరౌండ్‌కు చేరుకున్నాడు.

అయితే తొలి గేమ్‌ ఓడిన అనంతరం నాదల్‌ రాకెట్‌‌.. అతని ముక్కును చీల్చడంతో రక్తం కారింది. అయితే దీనిని లెక్కచేయని నాదల్‌ ఆ తర్వాత తన జోరును ప్రదర్శించాడు. పవర్‌ఫుల్‌ షాట్లతో విరుచుకుపడిన నాదల్‌.. ప్రత్యర్థి ఫోగ్నినిని వరుస సెట్లలో ఖంగుతినిపించాడు. ఇక 23 వ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ అందుకునేందుకు నాదల్‌ మరింత దగ్గరయ్యాడు.

రికార్డు విజయాలతో అల్కరాజ్‌..

పరుషుల వరల్డ్‌ నెంబర్‌ 3 కార్లోస్‌ అల్కరాజ్‌ కూడా యూఎస్‌ ఓపెన్‌లో మూడో రౌండ్‌లో అడుగుపెట్టాడు. గురువారం రాత్రి జరిగిన రెండో రౌండ్‌లో అర్జెంటీనాకు చెందిన కొరియాను 6-2, 6-2, 7-5తో ఓడించి ప్రిక్వార్టర్స్‌కు చేరుకున్నాడు. ఇక ఈ సీజన్‌లో అల్కరాజ్‌కు ఇది 46వ విజయం. ఈ క్రమంలోనే సిట్సిపాస్‌ రికార్డును అధిగమించిన అల్కరాజ్‌ తొలిస్థానంలో నిలిచాడు. అంతేకాదు.. ఈ సీజన్‌లో సిట్సిపాస్‌ 17 పరాజయాలు పొందగా.. అల్కరాజ్‌ మాత్రం​ కేవలం 9 మ్యాచ్‌ల్లో మాత్రమే ఓటమి పాలయ్యాడు.

ఎదురులేని స్వియాటెక్‌..

ఇక మహిళల సింగిల్స్‌ విభాగంలో మహిళల ప్రపంచ నెంబర్‌వన్‌ ఇగా స్వియాటెక్‌ తన జోరును ప్రదర్శిస్తోంది. రెండో రౌండ్‌లో అమెరికాకు చెందిన స్టీఫెన్స్‌ను స్వియాటెక్‌.. 6-3, 6-2తో ఓడించి మూడో రౌండ్‌లో అడుగుపెట్టింది. కాగా 2020, 2022లో స్వియాటెక్‌ ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ విజేతగా నిలిచింది.

It's always crazy hearing yourself for the first time in the world's largest tennis stadium, @iga_swiatek 😆 pic.twitter.com/cWUjhiJSg9

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022