డ్వేన్‌ డగ్లస్‌ జాన్సన్‌ అంటే గుర్తుపట్టకపోవచ్చేమో గానీ.. ‘ది రాక్‌’ అనగానే చాలా మందికి అతడి రూపం కళ్ల ముందు కదలాడుతుంది. ప్రొఫెషనల్‌ రెజ్లర్‌గా.. హాలీవుడ్‌ స్టార్‌గా అతడు సాధించిన.. సాధిస్తున్న విజయాలు స్ఫురణకు వస్తాయి.

ఏకంగా ఎనిమిదిసార్లు వరల్డ్‌ రెజ్లింగ్‌ ఎంటర్‌టైన్మెంట్‌ చాంపియన్‌గా నిలిచిన ఘనత డ్వేన్‌ జాన్సన్‌ సొంతం. హాలీవుడ్‌లోనూ తన నటనతో స్టార్‌గా తనకంటూ అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడతడు!

కఠిన సవాళ్లను దాటుకుని

కాలిఫోర్నియాలోని శాన్‌ ఫ్రాన్సిస్‌కోలో మే 2, 1972లో జన్మించాడు డ్వేన్‌ జాన్సన్‌. అతడి తల్లిండ్రులు అటా జాన్సన్‌, రాకీ జాన్సన్‌. రాకీ ప్రొఫెషన్‌ రెజ్లర్‌. తండ్రిని చూసి చిన్ననాటి నుంచే రెజ్లింగ్‌పై ఇష్టం పెంచుకున్నాడు డ్వేన్‌.

డబ్ల్యుడబ్ల్యుఈ హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌లో చోటు సంపాదించిన తండ్రి, తాత వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకుని తానూ రెజ్లర్‌గా మారాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అయితే, తండ్రి సంపాదనలో నిలకడ లేకపోవడంతో చిన్నతనం నుంచే ఆర్థికంగా కష్టాలు చవిచూశాడు. అద్దె కట్టలేని కారణంగా ఎన్నోసార్లు ఇళ్లు మారాల్సి వచ్చేది.

