11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

11-11-2021

10-11-2021

10-11-2021

10-11-2021

ఆ అంపైర్‌ మళ్లీ వచ్చాడు... కివీస్‌ గెలవడం కష్టమే Nov 10, 2021, 18:00 IST Waim Jaffer Trolls Umpire Kumar Dharmasena ENG vs NZ Semi FinalT20 Wc 2021.. టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌...

10-11-2021

10-11-2021

10-11-2021

ENG Vs NZ : కివీస్‌ ఆటగాళ్లను ఊరిస్తున్న రికార్డులు Nov 10, 2021, 16:46 IST 3 Big Records For New Zeland Players Vs ENG Semi Final Match T20 Wc 2021.. టి20...

10-11-2021

10-11-2021