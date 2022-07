టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో శ్రీలంక సంచలన స్పిన్నర్‌ ప్రభాత్‌ జయసూర్య అరుదైన ఫీట్‌ను సాధించాడు. పాకిస్థాన్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 5 వికెట్లు సాధించడం ద్వారా అతను టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో తొలి మూడు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఐదు అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు సాధించిన బౌలర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. పాక్‌పై తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో (రెండో రోజు లంచ్‌ సమయానికి 5/41) ఇదేసిన జయసూర్య.. అంతకుముందు ఆసీస్‌తో జరిగిన రెండో టెస్ట్‌ రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనూ ఆరేసి వికెట్లు (6/118, 6/59) పడగొట్టాడు. ప్రస్తుతానికి జయసూర్య ఖాతాలో 3 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో మొత్తం 17 వికెట్లు ఉన్నాయి.

